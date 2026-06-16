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16 июня 2026, 07:29 |
126
0

Прогноз на ЧМ-2026: Франция – Сенегал

Поединок 1-го тура группы I начнется 16 июня в 22:00 по Киеву

16 июня 2026, 07:29 |
126
0
Прогноз на ЧМ-2026: Франция – Сенегал
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16 июня, свой матч на чемпионате мира проведут Франция – Сенегал, начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Франция

Свою квалификацию подопечные Дешама провели уверенно, 5 побед и одна ничья, вторая сборная Украины не смогла создать конкуренцию, так как отстала на 6 очков. «Синие» дважды брали титул, последний раз в 2018-м, а на ЧМ-2022 дошли до финала, где уступили в драматическом матче Аргентине в серии пенальти, осчастливив фанатов Месси.

Состав здесь привычно невероятный, чего стоит только линия атаки: Мбаппе, Дембеле, Дуэ, Олисе. Лидером привычно называют звездного Мбаппе, которого не любят фанаты его же клуба, мадридского Реала. Килиан немало забивал в этом сезоне, но ничего не выиграл из трофеев.

Рискну предположить, что сильный турнир выдаст Олисе, этого парня часто недооценивают, а он молча и скромно может сделать игру. Не думаю, что французы всех легко будут обыгрывать, но претендентами на титул они точно являются.

Сенегал

«Львы Теранги» сыграют на чемпионате мира четвертый раз, их лучший результат четвертьфинал в дебютном турнире 2002 года. На последнем Кубке Африки Сенегал отыграл отлично, дошел до финала, даже выиграл его, однако, потом команде присудили техническое поражение, отдав титул марокканцам.

Главной звездой является Садио Мане, здесь не о том, кто лучший, а именно в статусе, здесь у него нет равных. В плане состава тоже все хорошо, большинство футболистов играют за сильные клубы Европы, на топ-уровне.

Квалификацию африканцы провели без поражений, 7 побед и три ничьи, но опередили ДР Конго всего на два очка, так что интрига сохранялась до последнего тура. Группа подобралась сильная, я думаю, шансы на плей-офф есть.

Личные встречи

Команды играли между собой всего раз, это было в групповом раунде чемпионата мира 2002 года. Тогда французы находились на своем пике, действующие чемпионы мира и Европы, имея такие титулы, они уступили со счетом 0:1.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.48 для Франции и 7.00 для Сенегала. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Французы где-то по шаблону считаются фаворитами, хотя африканские команды уже показали на этом турнире, насколько они опасны. Сенегал не та сборная, которая будет закрываться в своей штрафной, эти ребята будут серьезно огрызаться. Подопечные Дешама мне не внушают доверия, поэтому поставлю на успех африканцев с форой +1,5 гола за 1,64, стоит рассмотреть и вариант с обменом забитыми мячами.

Прогноз Sport.ua
Франция
16 июня 2026 -
22:00
Сенегал
Фора Сенегала (+1.5) 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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