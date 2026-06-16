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Чемпионат мира
16 июня 2026, 07:15 | Обновлено 16 июня 2026, 07:16
332
0

ФОТО. Не автор дубля. Известен лучший игрок матча Иран – Новая Зеландия

Награду получил защитник Ирана Рамин Резаэян

16 июня 2026, 07:15 | Обновлено 16 июня 2026, 07:16
332
0
ФОТО. Не автор дубля. Известен лучший игрок матча Иран – Новая Зеландия
ФИФА. Рамин Резаэян
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Защитник сборной Ирана Рамин Резаэян победил в голосовании за лучшего игрока матча против Новой Зеландии на чемпионате мира 2026 года.

Команды выдали голевой матч на арене «Соу-Фай Стэдиум» (2:2), при этом Рамин стал автором первого гола Ирана на турнире.

Индивидуальной награды также заслуживал вингер Новой Зеландии Элайджа Джаст – он оформил дубль.

Этот матч продолжил тренд ничьих на турнире: уже четыре поединка подряд завершились без победителя.

В группе G, где находятся Иран и Новая Зеландия, интрига только обострилась. Все четыре команды имеют в своем активе по одному баллу.

ФОТО. Не автор дубля. Известен лучший игрок матча Иран – Новая Зеландия

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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