Тренер Саудовской Аравии объяснил, почему не удалось победить Уругвай

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Йоргос Донис пообщался с журналистами после первого матча на чемпионате мира 2026 года.

Его подопечные на старте турнира встретились со сборной Уругвая и даже вели в счете. Но все-таки пропустили и расписали боевую ничью (1:1).

«На протяжении трех недель мы пытались наладить нашу игру, построить ее и улучшить наш командный дух. Когда мы противостоим таким соперникам, завоевание одного очка – это положительный результат и хороший толчок для нашей психологии.

Сейчас я пытаюсь изучить свою команду, пытаюсь изучить своих игроков и поближе узнать их. Я вижу, как они реагируют и ведут себя, и вот что я заметил: из-за нехватки времени мы не можем быть гибкими во время матча.

Мы знаем, как играть по схемам 4-4-2 или 4-3-2-1, но мы должны уметь играть с тремя полузащитниками или с пятью защитниками. На данный момент, к сожалению, мы не настолько гибкие. Нужно время, чтобы научиться это делать.

Можно сказать, что в первом тайме мы хорошо контролировали игру и имели возможности забить, хотя нам и не хватало решительности. Если анализировать второй тайм, то можно сказать, что вполне вероятным был следующий сценарий: мы вели в счете и думали преимущественно о защите. Мы уже забили гол и хотели его удержать.

Были ли мы, возможно, уставшими во втором тайме? Похоже, что во второй половине встречи нам не хватало той же интенсивности. Наш соперник смог пройти глубже на нашу половину поля.

Мы не продемонстрировали достаточной уверенности в себе, чтобы удерживать мяч и сбить их темп, а это означало, что мы оказались под давлением возле своей штрафной площади. К счастью, сегодня у нас был великолепный вратарь и отличная защита. Я пытаюсь лучше узнать свою команду и понять наш образ мышления», – заявил Донис.

Видеообзор матча: