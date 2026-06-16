Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Саудовской Аравии объяснил, почему не удалось победить Уругвай
Чемпионат мира
16 июня 2026, 06:45 | Обновлено 16 июня 2026, 07:01
209
1

Тренер Саудовской Аравии объяснил, почему не удалось победить Уругвай

Йоргос Донис указал на нехватку интенсивности

16 июня 2026, 06:45 | Обновлено 16 июня 2026, 07:01
209
1 Comments
Тренер Саудовской Аравии объяснил, почему не удалось победить Уругвай
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоргос Донис
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Йоргос Донис пообщался с журналистами после первого матча на чемпионате мира 2026 года.

Его подопечные на старте турнира встретились со сборной Уругвая и даже вели в счете. Но все-таки пропустили и расписали боевую ничью (1:1).

«На протяжении трех недель мы пытались наладить нашу игру, построить ее и улучшить наш командный дух. Когда мы противостоим таким соперникам, завоевание одного очка – это положительный результат и хороший толчок для нашей психологии.

Сейчас я пытаюсь изучить свою команду, пытаюсь изучить своих игроков и поближе узнать их. Я вижу, как они реагируют и ведут себя, и вот что я заметил: из-за нехватки времени мы не можем быть гибкими во время матча.

Мы знаем, как играть по схемам 4-4-2 или 4-3-2-1, но мы должны уметь играть с тремя полузащитниками или с пятью защитниками. На данный момент, к сожалению, мы не настолько гибкие. Нужно время, чтобы научиться это делать.

Можно сказать, что в первом тайме мы хорошо контролировали игру и имели возможности забить, хотя нам и не хватало решительности. Если анализировать второй тайм, то можно сказать, что вполне вероятным был следующий сценарий: мы вели в счете и думали преимущественно о защите. Мы уже забили гол и хотели его удержать.

Были ли мы, возможно, уставшими во втором тайме? Похоже, что во второй половине встречи нам не хватало той же интенсивности. Наш соперник смог пройти глубже на нашу половину поля.

Мы не продемонстрировали достаточной уверенности в себе, чтобы удерживать мяч и сбить их темп, а это означало, что мы оказались под давлением возле своей штрафной площади. К счастью, сегодня у нас был великолепный вратарь и отличная защита. Я пытаюсь лучше узнать свою команду и понять наш образ мышления», – заявил Донис.

Видеообзор матча:

По теме:
ЧМ-2026. Новая Зеландия в игре: таблица группы G после матчей первого тура
Франция – Сенегал. Текстовая трансляция матча
Дуэт Элайджа Вуд не помог. Иран и Новая Зеландия также сыграли вничью
сборная Саудовской Аравии по футболу сборная Уругвая по футболу ЧМ-2026 по футболу пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: Reuters
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Без офсайда? Иран забил первый мяч на ЧМ-2026
Футбол | 16 июня 2026, 05:16 0
ВИДЕО. Без офсайда? Иран забил первый мяч на ЧМ-2026
ВИДЕО. Без офсайда? Иран забил первый мяч на ЧМ-2026

Гол в ворота Новой Зеландии показался несколько спорным

Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Хоккей | 15 июня 2026, 06:15 12
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ

Каролина закрыла серию с Вегасом

Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
MMA | 15.06.2026, 08:13
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Футбол | 15.06.2026, 09:17
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Усик назвал команду, которая выиграет чемпионат мира 2026 по футболу
Футбол | 15.06.2026, 23:04
Усик назвал команду, которая выиграет чемпионат мира 2026 по футболу
Усик назвал команду, которая выиграет чемпионат мира 2026 по футболу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Почему Уругвай не выиграл?)
Ответить
-1
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
15.06.2026, 13:21 62
Футбол
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
15.06.2026, 04:02 12
Футбол
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
14.06.2026, 09:13
Бокс
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
15.06.2026, 04:22
Бокс
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
15.06.2026, 12:49 4
Футбол
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
14.06.2026, 07:25 12
Теннис
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
15.06.2026, 15:01
Футбол
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
14.06.2026, 02:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем