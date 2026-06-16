ВИДЕО. Без офсайда? Иран забил первый мяч на ЧМ-2026
Гол в ворота Новой Зеландии показался несколько спорным
Сборная Ирана еще в первом тайме матча против Новой Зеландии на ЧМ-2026 сумела сравнять счет.
Азиатская команда пропустила быстрый гол, но все же смогла ответить своим мячом.
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Автором первого гола Ирана на турнире стал защитник Рамин Резаеян, который поразил ворота на 32-й минуте.
Взятие ворот игроком Ирана вызвало неоднозначные впечатления, поскольку казалось, что Рамин находился в офсайде.
Судья несколько неуверенно указал на центр поля, а операторы не показали повтор с другой камеры, чтобы снять все вопросы.
ВИДЕО. Без офсайда? Иран забил первый мяч на ЧМ-2026
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