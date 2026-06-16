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Чемпионат мира
16 июня 2026, 05:16 | Обновлено 16 июня 2026, 05:18
96
0

ВИДЕО. Без офсайда? Иран забил первый мяч на ЧМ-2026

Гол в ворота Новой Зеландии показался несколько спорным

16 июня 2026, 05:16 | Обновлено 16 июня 2026, 05:18
96
0
ВИДЕО. Без офсайда? Иран забил первый мяч на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Ирана еще в первом тайме матча против Новой Зеландии на ЧМ-2026 сумела сравнять счет.

Азиатская команда пропустила быстрый гол, но все же смогла ответить своим мячом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Автором первого гола Ирана на турнире стал защитник Рамин Резаеян, который поразил ворота на 32-й минуте.

Взятие ворот игроком Ирана вызвало неоднозначные впечатления, поскольку казалось, что Рамин находился в офсайде.

Судья несколько неуверенно указал на центр поля, а операторы не показали повтор с другой камеры, чтобы снять все вопросы.

ВИДЕО. Без офсайда? Иран забил первый мяч на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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