Сборная Ирана еще в первом тайме матча против Новой Зеландии на ЧМ-2026 сумела сравнять счет.

Азиатская команда пропустила быстрый гол, но все же смогла ответить своим мячом.

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Автором первого гола Ирана на турнире стал защитник Рамин Резаеян, который поразил ворота на 32-й минуте.

Взятие ворот игроком Ирана вызвало неоднозначные впечатления, поскольку казалось, что Рамин находился в офсайде.

Судья несколько неуверенно указал на центр поля, а операторы не показали повтор с другой камеры, чтобы снять все вопросы.

ВИДЕО. Без офсайда? Иран забил первый мяч на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine