ЧМ-2026. Испания и Уругвай потеряли очки. Как выглядит таблица группы H

На чемпионате мира 2026 по футболу завершились матчи первого тура в группе H.

Оба поединка завершились ничьей: фавориты квартета – сборные Испании и Уругвая – потеряли очки в поединках против Кабо-Верде и Саудовской Аравией соответственно.

Испанцы расписали безголевую мировую с африканской командой, а Саудовская Аравия и Уругвай обменялись голами – отличились Абдулла Аль Амри и Максимилиано Араухо.

После первого тура у четырех команд по 1 набранному очку. Уругвай и Саудовская Аравия пока что находятся на первых двух позициях, поскольку у них больше забитых мячей.

Турнирное положение в группе H: Уругвай (1), Саудовская Аравия (1), Испания (1), Кабо-Верде (1).

Матчи второго тура в квартете H состоятся 21–22 июня. Испания встретится с Саудовской Аравией (19:00), а Уругвай поборется с Кабо-Верде (01:00).

По итогам трех туров в плей-офф напрямую выйдут две лучшие сборные группы. Команда, занявшая третье место, тоже может пройти дальше – если окажется среди 8 лучших из 12 третьих мест.

Чемпионат мира 2026. Группа H

Первый тур. 15–16 июня

Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1

Голы: Аль-Амри, 41 – М. Араухо, 80

Испания – Кабо-Верде – 0:0

Таблица группы H

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