ЧМ-2026. Испания и Уругвай потеряли очки. Как выглядит таблица группы H
Испанцы сыграли вничью с Кабо-Верде, а уругвайцы расписали мировую с Саудовской Аравией
На чемпионате мира 2026 по футболу завершились матчи первого тура в группе H.
Оба поединка завершились ничьей: фавориты квартета – сборные Испании и Уругвая – потеряли очки в поединках против Кабо-Верде и Саудовской Аравией соответственно.
Испанцы расписали безголевую мировую с африканской командой, а Саудовская Аравия и Уругвай обменялись голами – отличились Абдулла Аль Амри и Максимилиано Араухо.
После первого тура у четырех команд по 1 набранному очку. Уругвай и Саудовская Аравия пока что находятся на первых двух позициях, поскольку у них больше забитых мячей.
- Турнирное положение в группе H: Уругвай (1), Саудовская Аравия (1), Испания (1), Кабо-Верде (1).
Матчи второго тура в квартете H состоятся 21–22 июня. Испания встретится с Саудовской Аравией (19:00), а Уругвай поборется с Кабо-Верде (01:00).
По итогам трех туров в плей-офф напрямую выйдут две лучшие сборные группы. Команда, занявшая третье место, тоже может пройти дальше – если окажется среди 8 лучших из 12 третьих мест.
Чемпионат мира 2026. Группа H
Первый тур. 15–16 июня
- Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1
Голы: Аль-Амри, 41 – М. Араухо, 80
- Испания – Кабо-Верде – 0:0
Таблица группы H
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