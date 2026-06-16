«Они не заслужили». Реакция тренера Эквадора на поражение на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе поделился эмоциями после первого матча на чемпионате мира 2026. Его подопечные проиграли сборной Кот-д'Ивуара, пропустив в конце встречи (0:1).

«Это больно, потому что поражение было несправедливым. Я считаю, что есть очень веские аргументы, которые четко доказывают: команда боролась отлично, имела самые очевидные шансы и могла выиграть матч, но из-за одной детали в конце мы уходим ни с чем.

Когда команда явно превосходит соперника и не реализует свои шансы, это дает оппоненту ощущение, что он все еще жив. Я ни на мгновение не почувствовал, что они заслужили победу в этом матче, но в футболе все решают не заслуги. Здесь важно реализовывать свои моменты.

Фол Дуэ? Мы все видели эпизод, который четко тянул на вторую желтую карточку и удаление. Это вещи, которые мы не можем контролировать. Это неприятно, но мы должны это принять.

Когда ты начинаешь турнир не так, как хотел, появляется тревога. Но сейчас нам нужно больше убежденности, чем когда-либо, больше веры, чем когда-либо, и больше уверенности, чем когда-либо.

Что ранит меня больше всего и вызывает наибольшую грусть, так это невозможность отблагодарить людей результатом. Когда ты делаешь достаточно для победы, да еще и при такой атмосфере, которая здесь царила, но не достигаешь результата – это действительно больно», – сказал Беккасесе.

Видеообзор матча: