Безвыигрышная серия сборной Египта на ЧМ составляет уже 8 матчей

Сборная Египта продлила свою безвыигрышную серию на чемпионатах мира до 8 матчей.

В поединке первого тура ЧМ-2026 египтяне сыграли вничью со сборной Бельгии со счётом 1:1.

Таким образом, в активе сборной Египта на мундиалях теперь 3 ничьих и 5 поражений. Побед «фараоны» еще не одерживали.

Матчи сборной Египта на чемпионатах мира