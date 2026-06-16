Чемпионат мира16 июня 2026, 00:44 | Обновлено 16 июня 2026, 00:47
27
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Безвыигрышная серия сборной Египта на ЧМ составляет уже 8 матчей
В истории египетской сборной еще не было побед на мировых первенствах
16 июня 2026, 00:44 | Обновлено 16 июня 2026, 00:47
27
0
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Сборная Египта продлила свою безвыигрышную серию на чемпионатах мира до 8 матчей.
В поединке первого тура ЧМ-2026 египтяне сыграли вничью со сборной Бельгии со счётом 1:1.
Таким образом, в активе сборной Египта на мундиалях теперь 3 ничьих и 5 поражений. Побед «фараоны» еще не одерживали.
Матчи сборной Египта на чемпионатах мира
- 2026: Бельгия – 1:1
- 2018: Саудовская Аравия – 1:2
- 2018: россия – 1:3
- 2018: Уругвай – 0:1
- 1990: Англия – 0:1
- 1990: Ирландия – 0:0
- 1990: Нидерланды – 1:1
- 1934: Венгрия – 2:4
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