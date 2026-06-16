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Чемпионат мира
16 июня 2026, 00:44 | Обновлено 16 июня 2026, 00:47
27
0

Безвыигрышная серия сборной Египта на ЧМ составляет уже 8 матчей

В истории египетской сборной еще не было побед на мировых первенствах

16 июня 2026, 00:44 | Обновлено 16 июня 2026, 00:47
27
0
Безвыигрышная серия сборной Египта на ЧМ составляет уже 8 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Египта продлила свою безвыигрышную серию на чемпионатах мира до 8 матчей.

В поединке первого тура ЧМ-2026 египтяне сыграли вничью со сборной Бельгии со счётом 1:1.

Таким образом, в активе сборной Египта на мундиалях теперь 3 ничьих и 5 поражений. Побед «фараоны» еще не одерживали.

Матчи сборной Египта на чемпионатах мира

  • 2026: Бельгия – 1:1
  • 2018: Саудовская Аравия – 1:2
  • 2018: россия – 1:3
  • 2018: Уругвай – 0:1
  • 1990: Англия – 0:1
  • 1990: Ирландия – 0:0
  • 1990: Нидерланды – 1:1
  • 1934: Венгрия – 2:4
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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