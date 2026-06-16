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16 июня 2026, 00:35 | Обновлено 16 июня 2026, 00:38
226
0

ФОТО. Звезда американского футбола удивил поступком после матча ЧМ-2026

Джеймис Уинстон помог японским болельщикам убирать трибуны после игры

16 июня 2026, 00:35 | Обновлено 16 июня 2026, 00:38
226
0
ФОТО. Звезда американского футбола удивил поступком после матча ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймис Уинстон
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Квотербек клуба НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» Джеймис Уинстон присоединился к известной традиции японских болельщиков после матча чемпионата мира.

После ничьей между сборными Японии и Нидерландов (2:2) американец отправился на трибуны и помог фанатам собирать мусор. Уинстон работал вместе с японскими болельщиками, держа специальный пакет для отходов.

Для этого мероприятия футболист надел именную футболку сборной Японии с надписью «Winston» и номером 4 на спине.

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Японские фанаты убирают за собой трибуны на чемпионатах мира с 1998 года. Эта традиция давно стала одной из визитных карточек болельщиков страны и регулярно вызывает восхищение по всему миру.

Пользователи социальных сетей положительно отреагировали на поступок американца. В комментариях его называли «настоящим джентльменом», «человеком с большим сердцем» и благодарили за уважение к японской культуре.

На ЧМ-2026 Уинстон работает корреспондентом Fox Sports и освещает события турнира непосредственно со стадионов.

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фото lifestyle чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: ESPN
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