Обнародованы стартовые составы на матч ЧМ-2026 Саудовская Аравия – Уругвай

16 июня состоится матч первого тура группы H чемпионата мира 2026 между сборными Саудовской Аравии и Уругвая.

Перед началом поединка наставники команд – Йоргос Донис и Марсело Бьелса соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных.

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В одном квартете Саудовская Аравия и Уругвая выступают вместе с Испанией и Кабо-Верде, который в своем матче первого тура расписали ничью 0:0.

Встреча Саудовской Аравии и Уругвая начнется в 01:00 по Киеву на арене Хард-Рок Стэдиум в Майами-Гарденс.

Стартовые составы на матч Саудовская Аравия – Уругвай:

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Абдулхамид, Аль-Тамбакти, Аль-Амри, Аль-Харби, Аль-Хайбари, Аль-Давсари, Аль-Джуваир, Канно, Аль-Шамат, Аль-Бурайкан

Уругвай: Муслера, Варела, Оливера, Араухо Вильчес, Касерес, Винья, Вальверде, Бентанкур, Угарте, Виньяс, Нуньес