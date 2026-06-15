Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Футболист сборной Украины показал роскошный отдых на Майорке
Другие новости
15 июня 2026, 23:55 | Обновлено 16 июня 2026, 00:02
883
3

ФОТО. Футболист сборной Украины показал роскошный отдых на Майорке

Владислав Кочергин опубликовал атмосферные кадры с испанского курорта

15 июня 2026, 23:55 | Обновлено 16 июня 2026, 00:02
883
3 Comments
ФОТО. Футболист сборной Украины показал роскошный отдых на Майорке
Instagram. Владислав Кочергин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник польского «Ракува» и сборной Украины Владислав Кочергин поделился новой серией фотографий в Instagram.

Футболист проводит отпуск на испанском острове Майорка. В подборку вошли кадры с живописного побережья Средиземного моря, бухт с бирюзовой водой, панорамных ресторанов и элитных курортных локаций.

На одном из снимков Кочергин позирует рядом со спортивным Porsche, а также показывает семейные и романтические моменты отдыха.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Публикацию украинец лаконично подписал: «Vacation Dump» («Подборка из отпуска»).

Подписчики тепло отреагировали на фото. Среди комментариев можно увидеть: «Класс! Такой релакс», «Испанский вайб», а также множество эмодзи с огоньками и улыбками.

По теме:
ФОТО. Звезда американского футбола удивил поступком после матча ЧМ-2026
ВИДЕО. Синнер был замечен на тренировке с Руне на кортах Монако
ФОТО. Почему японские фанаты убирают стадионы после матчей?
фото Владислав Кочергин lifestyle Ракув Ченстохова
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Футбол | 15 июня 2026, 09:17 5
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера

Футболист может переехать в Германию

Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Динамо в отборе Лиги Европы
Футбол | 15 июня 2026, 20:23 15
Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Динамо в отборе Лиги Европы
Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Динамо в отборе Лиги Европы

Обладатель Кубка Украины начнет выступление с Q1, жеребьевка – 16 июня

Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Бокс | 15.06.2026, 08:59
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Таблица ЧМ. Бельгия добилась лишь ничьей. Каковы шансы на выход из группы?
Футбол | 16.06.2026, 00:09
Таблица ЧМ. Бельгия добилась лишь ничьей. Каковы шансы на выход из группы?
Таблица ЧМ. Бельгия добилась лишь ничьей. Каковы шансы на выход из группы?
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
MMA | 15.06.2026, 08:13
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Довбні, всі, подібні до цього - нуль мізків, емпатії, елементарної етики. Бидло.
Ответить
0
Тримайте мене в курсє
Ответить
0
Потужно! Відпочив? Тепер можна і на фронт...
Ответить
0
Популярные новости
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
14.06.2026, 07:25 12
Теннис
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
14.06.2026, 02:32 1
Бокс
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
14.06.2026, 09:30 6
Футбол
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
15.06.2026, 09:09 5
Футбол
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
14.06.2026, 09:01 25
Футбол
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
14.06.2026, 08:24 5
Футбол
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
14.06.2026, 17:40 8
Теннис
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
14.06.2026, 09:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем