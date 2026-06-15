ФОТО. Футболист сборной Украины показал роскошный отдых на Майорке

Полузащитник польского «Ракува» и сборной Украины Владислав Кочергин поделился новой серией фотографий в Instagram.

Футболист проводит отпуск на испанском острове Майорка. В подборку вошли кадры с живописного побережья Средиземного моря, бухт с бирюзовой водой, панорамных ресторанов и элитных курортных локаций.

На одном из снимков Кочергин позирует рядом со спортивным Porsche, а также показывает семейные и романтические моменты отдыха.

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Публикацию украинец лаконично подписал: «Vacation Dump» («Подборка из отпуска»).

Подписчики тепло отреагировали на фото. Среди комментариев можно увидеть: «Класс! Такой релакс», «Испанский вайб», а также множество эмодзи с огоньками и улыбками.