ФОТО. Футболист сборной Украины показал роскошный отдых на Майорке
Владислав Кочергин опубликовал атмосферные кадры с испанского курорта
Полузащитник польского «Ракува» и сборной Украины Владислав Кочергин поделился новой серией фотографий в Instagram.
Футболист проводит отпуск на испанском острове Майорка. В подборку вошли кадры с живописного побережья Средиземного моря, бухт с бирюзовой водой, панорамных ресторанов и элитных курортных локаций.
На одном из снимков Кочергин позирует рядом со спортивным Porsche, а также показывает семейные и романтические моменты отдыха.
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Публикацию украинец лаконично подписал: «Vacation Dump» («Подборка из отпуска»).
Подписчики тепло отреагировали на фото. Среди комментариев можно увидеть: «Класс! Такой релакс», «Испанский вайб», а также множество эмодзи с огоньками и улыбками.
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