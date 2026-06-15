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  4. Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Много лет назад я пообещал это жене»
Украина. Первая лига
15 июня 2026, 23:52 |
395
0

Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Много лет назад я пообещал это жене»

Вингер «Буковины» прокомментировал победу в Первой лиге

15 июня 2026, 23:52 |
395
0
Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Много лет назад я пообещал это жене»
ФК Буковина. Виталий Дахновский
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Вингер черновицкой «Буковины» Виталий Дахновский прокомментировал победу в Первой лиге сезона 2025/26 и выход в следующий розыгрыш Украинской Премьер-лиги:

«Это, безусловно, лучший сезон в моей карьере. Много лет назад я пообещал своей жене, что однажды я выиграю для нее трофей, она будет на таком грандиозном празднике, и мы будем праздновать вместе. Думаю, что этот праздник удался, много болельщиков. Я рад, что мы разделили именно с ними эти эмоции.

Думаю, что в УПЛ мы точно не будем мальчиками для битья. Думаю, сезон будет тяжелым, и я хочу обратиться к болельщикам и сказать им, чтобы они всегда относились к нам с пониманием. Как они видят, мы всегда играем до последней минуты, всегда стараемся выкладываться на футбольном поле. В УПЛ будет много неудач, много тяжелых моментов, поэтому всегда нужно относиться с пониманием и уважением – так же, как мы всегда относимся к ним».

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Виталий Дахновский Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Дмитрий Вус Источник: ФК Буковина
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