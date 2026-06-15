Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Много лет назад я пообещал это жене»
Вингер «Буковины» прокомментировал победу в Первой лиге
Вингер черновицкой «Буковины» Виталий Дахновский прокомментировал победу в Первой лиге сезона 2025/26 и выход в следующий розыгрыш Украинской Премьер-лиги:
«Это, безусловно, лучший сезон в моей карьере. Много лет назад я пообещал своей жене, что однажды я выиграю для нее трофей, она будет на таком грандиозном празднике, и мы будем праздновать вместе. Думаю, что этот праздник удался, много болельщиков. Я рад, что мы разделили именно с ними эти эмоции.
Думаю, что в УПЛ мы точно не будем мальчиками для битья. Думаю, сезон будет тяжелым, и я хочу обратиться к болельщикам и сказать им, чтобы они всегда относились к нам с пониманием. Как они видят, мы всегда играем до последней минуты, всегда стараемся выкладываться на футбольном поле. В УПЛ будет много неудач, много тяжелых моментов, поэтому всегда нужно относиться с пониманием и уважением – так же, как мы всегда относимся к ним».
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