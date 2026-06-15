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Испания
15 июня 2026, 22:31 | Обновлено 15 июня 2026, 22:57
465
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Кукурелья стал вторым среди испанцев по суммарной стоимости всех трансферов

За свою карьеру испанский защитник совершил уже 6 переходов

15 июня 2026, 22:31 | Обновлено 15 июня 2026, 22:57
465
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Кукурелья стал вторым среди испанцев по суммарной стоимости всех трансферов
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья
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Испанский левый защитник Марк Кукурелья, ставший игроком мадридского Реала, теперь является вторым самым дорогим испанцем по суммарной стоимости всех трансферов в карьере.

Кукурелья за свою карьеру совершил 6 переходов между клубами, а общая сумма его переходов составила 156.1 млн евро.

Лишь один испанец опережает новичка Реала в данном рейтинге – Альваро Мората (217.2 млн. евро за 9 переходов).

Испанские футболисты с наибольшей суммарной стоимостью всех трансферов в карьере

  • 217.2 млн евро – Альваро Мората (9)
  • 156.1 млн евро – Марк Кукурелья (6)
  • 102.5 млн евро – Эмерик Ляпорт (3)
  • 100.5 млн евро – Диего Коста (4)
  • 97.5 млн евро – Фернандо Торрес (3)
  • 95.2 млн евро – Дани Ольмо (2)
  • 91.5 млн евро – Родри (3)
  • 90.4 млн евро – Кепа Аррисабалага (4)
  • 88.5 млн евро – Ферран Торрес (2)
  • 85.72 млн евро – Дин Хейсен (4)

В скобках – количество трансферов

Вспомним, какие клубы покупали Марка Кукурелью и за какую сумму:

  • 2019/20 – Эйбар – 2 млн евро
  • 2019/20 – Барселона – 4 млн евро
  • 2020/21 – Хетафе – 11.8 млн евро
  • 2021/22 – Брайтон – 18 млн евро
  • 2022/23 – Челси – 65.3 млн евро
  • 2026/27 – Реал – 55 млн евро
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Ну і шо? Я порахував, стартова 11 Кабо разом 15 лімонів коштує. А Кукурелья безтолковий гравець
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