Кукурелья стал вторым среди испанцев по суммарной стоимости всех трансферов

Испанский левый защитник Марк Кукурелья, ставший игроком мадридского Реала, теперь является вторым самым дорогим испанцем по суммарной стоимости всех трансферов в карьере.

Кукурелья за свою карьеру совершил 6 переходов между клубами, а общая сумма его переходов составила 156.1 млн евро.

Лишь один испанец опережает новичка Реала в данном рейтинге – Альваро Мората (217.2 млн. евро за 9 переходов).

Испанские футболисты с наибольшей суммарной стоимостью всех трансферов в карьере

217.2 млн евро – Альваро Мората (9)

156.1 млн евро – Марк Кукурелья (6)

102.5 млн евро – Эмерик Ляпорт (3)

100.5 млн евро – Диего Коста (4)

97.5 млн евро – Фернандо Торрес (3)

95.2 млн евро – Дани Ольмо (2)

91.5 млн евро – Родри (3)

90.4 млн евро – Кепа Аррисабалага (4)

88.5 млн евро – Ферран Торрес (2)

85.72 млн евро – Дин Хейсен (4)

В скобках – количество трансферов

Вспомним, какие клубы покупали Марка Кукурелью и за какую сумму: