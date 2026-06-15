Кукурелья стал вторым среди испанцев по суммарной стоимости всех трансферов
За свою карьеру испанский защитник совершил уже 6 переходов
Испанский левый защитник Марк Кукурелья, ставший игроком мадридского Реала, теперь является вторым самым дорогим испанцем по суммарной стоимости всех трансферов в карьере.
Кукурелья за свою карьеру совершил 6 переходов между клубами, а общая сумма его переходов составила 156.1 млн евро.
Лишь один испанец опережает новичка Реала в данном рейтинге – Альваро Мората (217.2 млн. евро за 9 переходов).
Испанские футболисты с наибольшей суммарной стоимостью всех трансферов в карьере
- 217.2 млн евро – Альваро Мората (9)
- 156.1 млн евро – Марк Кукурелья (6)
- 102.5 млн евро – Эмерик Ляпорт (3)
- 100.5 млн евро – Диего Коста (4)
- 97.5 млн евро – Фернандо Торрес (3)
- 95.2 млн евро – Дани Ольмо (2)
- 91.5 млн евро – Родри (3)
- 90.4 млн евро – Кепа Аррисабалага (4)
- 88.5 млн евро – Ферран Торрес (2)
- 85.72 млн евро – Дин Хейсен (4)
В скобках – количество трансферов
Вспомним, какие клубы покупали Марка Кукурелью и за какую сумму:
- 2019/20 – Эйбар – 2 млн евро
- 2019/20 – Барселона – 4 млн евро
- 2020/21 – Хетафе – 11.8 млн евро
- 2021/22 – Брайтон – 18 млн евро
- 2022/23 – Челси – 65.3 млн евро
- 2026/27 – Реал – 55 млн евро
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