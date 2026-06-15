Герой сборной Кабо-Верде набрал 2 млн подписчиков после матча с Испанией

40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал суперзвездой социальных сетей после героической игры в матче с Испанией, который завершился сенсационной ничьей 0:0.

В понедельник, 15 июня, кабовердинцы впервые в истории сыграли на ЧМ, добившись при этом невероятного результата против фаворита не только группы H, но и всего турнира. Главным героем и лучшим игроком встречи стал вратарь Кабо-Верде, который сохранил свои ворота «сухими» после многочисленных атак испанцев.

Популярность Возиньи мгновенно взлетела до небес. До игры с Испанией на его Instagram было подписано 48 тысяч человек. Сейчас у него уже более 2,1 млн подписчиков, и их количество продолжает расти. Сам футболист отреагировал на безумную популярность в соцсетях в прямом эфире во время послематчевого интервью.