Герой сборной Кабо-Верде набрал 2 млн подписчиков после матча с Испанией
Возинья стал звездой социальных сетей
40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал суперзвездой социальных сетей после героической игры в матче с Испанией, который завершился сенсационной ничьей 0:0.
В понедельник, 15 июня, кабовердинцы впервые в истории сыграли на ЧМ, добившись при этом невероятного результата против фаворита не только группы H, но и всего турнира. Главным героем и лучшим игроком встречи стал вратарь Кабо-Верде, который сохранил свои ворота «сухими» после многочисленных атак испанцев.
Популярность Возиньи мгновенно взлетела до небес. До игры с Испанией на его Instagram было подписано 48 тысяч человек. Сейчас у него уже более 2,1 млн подписчиков, и их количество продолжает расти. Сам футболист отреагировал на безумную популярность в соцсетях в прямом эфире во время послематчевого интервью.
🤣 La reacción de Vozinha al descubrir que ha pasado de 50.000 seguidores en Instagram a más de 1.6000.000— El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 15, 2026
🏆 Las historias del Mundial son increíbles
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/d8yO9z5HPV
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