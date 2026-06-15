Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Герой сборной Кабо-Верде набрал 2 млн подписчиков после матча с Испанией
Чемпионат мира
15 июня 2026, 23:07 |
494
0

Герой сборной Кабо-Верде набрал 2 млн подписчиков после матча с Испанией

Возинья стал звездой социальных сетей

15 июня 2026, 23:07 |
494
0
Герой сборной Кабо-Верде набрал 2 млн подписчиков после матча с Испанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Возинья
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал суперзвездой социальных сетей после героической игры в матче с Испанией, который завершился сенсационной ничьей 0:0.

В понедельник, 15 июня, кабовердинцы впервые в истории сыграли на ЧМ, добившись при этом невероятного результата против фаворита не только группы H, но и всего турнира. Главным героем и лучшим игроком встречи стал вратарь Кабо-Верде, который сохранил свои ворота «сухими» после многочисленных атак испанцев.

Популярность Возиньи мгновенно взлетела до небес. До игры с Испанией на его Instagram было подписано 48 тысяч человек. Сейчас у него уже более 2,1 млн подписчиков, и их количество продолжает расти. Сам футболист отреагировал на безумную популярность в соцсетях в прямом эфире во время послематчевого интервью.

По теме:
Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Никакого провала нет»
Чемпион мира 1982 года: «Инфантино должно быть стыдно»
Полузащитник сборной Кабо-Верде: «Реально начать думать о плей-офф»
Возинья сборная Кабо-Верде по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2026. Группа H: Короли Европы, дебютанты, Зеленые и первые чемпионы
Футбол | 15 июня 2026, 17:09 7
ЧМ-2026. Группа H: Короли Европы, дебютанты, Зеленые и первые чемпионы
ЧМ-2026. Группа H: Короли Европы, дебютанты, Зеленые и первые чемпионы

Представляем квартет, где сыграют Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
Футбол | 15 июня 2026, 13:21 64
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему

Клуб Украинской Премьер-лиги будет выступать в новом сезоне под названием ФК «Харьков»

Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Футбол | 15.06.2026, 12:49
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Бельгия – Египет. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 15.06.2026, 22:05
Бельгия – Египет. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Бельгия – Египет. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Футбол | 15.06.2026, 09:17
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
14.06.2026, 09:13
Бокс
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
15.06.2026, 04:02 11
Футбол
WBC выступил с четким вердиктом по поводу скандала в бою Усик – Верховен
WBC выступил с четким вердиктом по поводу скандала в бою Усик – Верховен
14.06.2026, 06:22
Бокс
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
14.06.2026, 11:22
Волейбол
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
14.06.2026, 08:24 5
Футбол
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
14.06.2026, 09:30 6
Футбол
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
15.06.2026, 15:01
Футбол
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
14.06.2026, 07:25 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем