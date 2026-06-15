ФОТО. Юрген Клопп присоединился к тренду «пауз на гидратацию»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил на тему перерывов посреди таймов на водопой (hydration break), который ФИФА ввела на чемпионате мира 2026 года. Каждый из 104 матчей турнира будет прерван на три минуты посреди тайма для того, чтобы футболисты смогли охладиться и попить воды.

Новшество критикуют болельщики, ведь далеко не всегда погодные условия требуют аж трехминутной паузы в поединке, из-за чего футбольные матчи делятся не на таймы, а на четверти.

У Юргена Клоппа свой hydration break: «Присоединяюсь к тренду «пауз на гидратацию», – так немецкий специалист шутливо отреагировал на новую моду.