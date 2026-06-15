Арменд ДАЛЛКУ: «Предупреждал, что с Ворсклой что-то случится»

Албанский защитник Арменд Даллку, проведший в форме «бело-зеленых» 11 сезонов подряд и являющийся рекордсменом по количеству проведенных матчей среди легионеров полтавского клуба, дал откровенное интервью корреспонденту Sport.ua по поводу потери «Ворсклой» профессионального статуса.

– На то, что в последние годы творилось в «Ворскле» я, как ее бывший игрок, реагировал отрицательно, – признался Арменд Даллку. – Нужно смотреть на эту ситуацию с учетом человеческих прав, ведь у футболиста есть рабочее место. Там он работает, кормя свою семью. Поэтому невозможно отдаваться на тренировках и играх – и при этом не иметь за свой труд зарплату. Футболист, как и каждый человек, работающий на предприятии или где угодно, должен ее регулярно получать. Если этого не происходит, тогда игроку даже не приходится думать о футболе – в его голове подсознательно возникают совсем другие мысли: как найти деньги и как прокормить свою семью. Понятно, что при таких условиях не будет должного результата, да и многие другие проблемы будут иметь место.

– Как отреагировали, когда узнали о том, что выбыв во Вторую лигу «Ворскла» также упустила возможность играть на профессиональном уровне?

– Откровенно говоря, я поначалу не поверил. Когда просматривал новости и узнал об этом, то испытал легкий шок. Моя жена на меня посмотрела и взволнованно спросила: «Что случилось?». Поэтому пришлось позвонить нескольким людям, чтобы уточнить эту информацию. Ее мне подтвердили. Если честно, стало на душе очень тяжело. Сразу же мысли перенесли меня в те годы, когда я пришел в «Ворсклу». Перед тем, как в этот клуб перейти, я очень много читал о нем. А когда в него попал, то вместе с одноклубниками сделали очень многое для Полтавы, «Ворсклы», и украинского футбола в целом. Вы ведь знаете, что наша «банда» была очень суровой под руководством Николая Павлова и всех заинтересованных лиц. До сих пор не могу понять, что исчезновение команды из профессионального футбола действительно могло произойти. Это нереально, и это невозможно – чтобы такой клуб и такой город, как Полтава, потеряли такой бренд, как «Ворскла». Даже не могу смириться с этим.

– Но ведь предпосылки к этому были давно, и возможно их еще успели почувствовать и вы?

– Да, я и сам что-то почувствовал, когда летом 2016 года покинул «Ворсклу». Когда за два года до этого не стало президента клуба Олега Бабаева, ситуация стала ухудшаться. Потому и решил: надо уйти. При президентстве Бабаева все было нормально, все мы были как одно целое: вместе радовались и разочаровались, смеялись и плакали. А когда Олега Мейдановича не стало, все было по-другому. Команда разделилась: кто в одну сторону, кто в другую. И уже не стало того единства, которое было раньше. Со временем в клуб пришли другие люди, чтобы руководить командой. Тогда у меня и возникло предчувствие, что здесь будет что-то нехорошее. Скажу больше: я сказал своему брату Ардину, еще остававшемуся в «Ворскле», что пройдет еще немного времени и в клубе многое изменится. Он тогда мне не поверил, сказав: «Как ты так можешь думать, если команда в Полтаве достойна?» Я ответил: «Вот увидишь, ты первый будешь «на карандаше». Я поделился с братом мнением, что новые пришедшие в клуб люди сделают так, чтобы от группы легионеров избавиться, а на их место привезти других игроков. Так и случилось. Отсюда и этот результат.

– Задолжал ли вам клуб деньги?

– Нет, передо мной у «Ворсклы» нет никаких задолженностей. Слава Богу, что рассчитались. Когда я покидал Полтаву, финансовых проблем у клуба еще не было. Считаю, что за одиннадцать лет я сделал много для «Ворсклы» и Полтавы, поэтому мне вполне заслуженно выплатили все до единой копейки.

Цвета полтавского клуба Арменд Даллку защищал, начиная с сезона 2005/06 и до 2015/16. За это время в его составе он отыграл около 350 матчей – как в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины, так и в еврокубковых турнирах.

Ранее бывший генеральный директор «Ворсклы» подал в суд на клуб.