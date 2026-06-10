Требует деньги. Бывший генеральный директор Ворсклы подал в суд на клуб

Бывший генеральный директор «Ворсклы» Олег Лысак подал на клуб в суд и хочет взыскать компенсацию за неиспользованные отпуска и средний заработок за время задержки расчета при увольнении. Общая сумма компенсации составляет 573 117,30 грн.

Представительница Лысака в суде Татьяна Козырь подавала заявление о принятии мер по обеспечению иска, в частности просила суд наложить арест на квартиру, которая находится на балансе клуба.

В обоих случаях суд отказал. Согласно данным из Единого реестра судебных решений, председательствующая судья Киевского районного суда Полтавы Оксана Самсонова отказала в удовлетворении заявления Татьяны Козырь. В определении от 4 июня указано, что сторона истца не доказала, что арест квартиры действительно может стать мерой обеспечения удовлетворения иска Олега Лысака. На основании ст. ст. 149, 153 ГПК Украины суд отклонил это заявление.

Так же суд отклонил и сам иск о взыскании компенсации, но здесь причина в действиях самого истца – Олег Лысак не оплатил судебный сбор, который составлял 5731,17 грн. В определении Киевского районного суда Полтавы от 1 июня 2026 года указано, что согласно ч. 1 ст. 185 ГПК Украины судья, установив, что исковое заявление подано без соблюдения требований, изложенных в статьях 175 и 177 этого Кодекса, в течение пяти дней со дня поступления в суд искового заявления выносит определение об оставлении искового заявления без движения. Руководствуясь этой статьей, председательствующая судья Оксана Самсонова оставила иск без движения. Процесс может продолжиться, когда Олег Лысак все же оплатит судебный сбор.

Олега Лысака, как и президента клуба Романа Черняка и еще ряд сотрудников, уволили из «Ворсклы» 31 марта. После этого в клубе появился новый генеральный директор Максим Гарус. Клуб принадлежит ООО «Неоминералы», которое находится в процедуре банкротства, поэтому Гаруса назначил арбитражный управляющий Антон Забарин.

«Зелено-белые» уже не получили аттестат для участия в профессиональных соревнованиях на следующий сезон, поскольку имеют семь трансферных банов, а их долг перед футболистами и кредиторами составляет около 3,5 млн долларов.

Ранее сообщалось, что украинская команда снимется с чемпионата и откажется от еврокубков.