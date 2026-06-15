ФОТО. До слез. Реакция героя Кабо-Верде на сенсационную ничью с Испанией
Возинья провел матч жизни в 40 лет
15 июня состоялся матч 1-го тура группы Н чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Кабо-Верде. Поединок прошел на стадионе «Мерседес-Бенц-Стэдиум» в американском городе Атланта.
Игра завершилась нулевой ничьей.
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После встречи 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, выступающий за «Шавиш» из второго дивизиона Португалии, не смог сдержать слез.
В этой игре он совершил 7 сейвов и стал лучшим игроком матча.
ФОТО. До слез. Реакция героя Кабо-Верде на сенсационную ничью против Испании
🥺🌎 Vozinha, in tears of joy after the game against Spain. pic.twitter.com/BYhr24J9t6— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026
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