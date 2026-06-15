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Чемпионат мира
15 июня 2026, 21:45 | Обновлено 15 июня 2026, 22:02
387
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ФОТО. До слез. Реакция героя Кабо-Верде на сенсационную ничью с Испанией

Возинья провел матч жизни в 40 лет

15 июня 2026, 21:45 | Обновлено 15 июня 2026, 22:02
387
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ФОТО. До слез. Реакция героя Кабо-Верде на сенсационную ничью с Испанией
Getty Images/Global Images Ukraine
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15 июня состоялся матч 1-го тура группы Н чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Кабо-Верде. Поединок прошел на стадионе «Мерседес-Бенц-Стэдиум» в американском городе Атланта.

Игра завершилась нулевой ничьей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После встречи 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, выступающий за «Шавиш» из второго дивизиона Португалии, не смог сдержать слез.

В этой игре он совершил 7 сейвов и стал лучшим игроком матча.

ФОТО. До слез. Реакция героя Кабо-Верде на сенсационную ничью против Испании

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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