Англия - Хорватия. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира
Легендарное противостояние европейских команд
Хорватия хоть и старше по возрасту, но соперник максимально неудобен. А сильный старт в группе L – это действительно важно. Там еще Гана с опытом выступлений на чемпионате мира. Да и Панама может разово удивить, если где-нибудь расслабишься.
Тухель прав: уровень соперников в группе очень серьезный. Поэтому он и прививает Англии сугубо клубный менталитет: более прямая игра, больше агрессии. Это означает много подборов на чужой половине поля.
Гарри Кейн, конечно, будет в центре внимания. Это капитан, лучший бомбардир в истории сборной, плюс в этом сезоне возглавил гонку в Бундеслиге – Баварию без него вообще сложно представить.
Артем Милевский – бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking, талант, мастер импровизации, король момента. Более 50 матчей за сборную, около 300 матчей за "Динамо". Четвертьфиналист ЧМ-2006.
Плюс есть Сака. По-моему, это вообще самый стабильный правый вингер в этой сборной. Тухель полностью использует его скалы, чтобы растянуть защиту хорватов.
В пространство между линиями в это время будет вбегать Беллингем. Это мадридский Реал, как ни крути его форму в нынешнем сезоне. На рывки Джуда из глубины хорватам придется реагировать, хотят они того или нет.
То есть хорваты сталкиваются с некой "вилкой": Сака растягивает, Беллингем врывается, Кейн завершает. И все это умножено на безумный прессинг. Против такой атаки защищаться очень сложно.
Чем Хорватия может это перекрыть? Ну да, у них опытные защитники, но это всего лишь половина дела. В креативе команда все еще полностью зависит от Луки Модрича. Ему уже 40 – а он все еще задает темп в центре поля, и его ремни – это основа контратак.
Думаю, Тухель найдет как забрать контроль над игрой. Англичане будут доминировать на мяче и просто размотают полузащиту хорватов. Не верю, что Модрич и Ковачич смогут угнаться за таким темпом.
Поэтому одерживал бы победу Англии за 1,72 на betking. В фору я бы не лез — Хорватия даже старуха все равно умеет сушить матчи и тянуть темп через Модрича и Ковачича.
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