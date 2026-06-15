Александрия усиливается ветераном Кудровки

Правый полузащитник Евгений Морозко еще месяц назад договорился о переходе в «Александрию». Агент игрока Иван Телько уже согласовал все условия контракта с клубом.

Ожидается, что в ближайшие дни стороны официально завершат соглашение и подпишут контракт. Заработная плата 33-летнего футболиста ветерана в «Александрии» составит около 6-7 тысяч долларов в месяц.

В прошлом сезоне Морозко выступал за «Кудровку», где провел 23 матча, забил два мяча и отдал три голевых передачи.