Украина. Премьер лига15 июня 2026, 20:52 |
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Александрия усиливается ветераном Кудровки
Ожидается, что в ближайшие дни Евгений Морозко и Александрия официально завершат соглашение
15 июня 2026, 20:52 |
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Правый полузащитник Евгений Морозко еще месяц назад договорился о переходе в «Александрию». Агент игрока Иван Телько уже согласовал все условия контракта с клубом.
Ожидается, что в ближайшие дни стороны официально завершат соглашение и подпишут контракт. Заработная плата 33-летнего футболиста ветерана в «Александрии» составит около 6-7 тысяч долларов в месяц.
В прошлом сезоне Морозко выступал за «Кудровку», где провел 23 матча, забил два мяча и отдал три голевых передачи.
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