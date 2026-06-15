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Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 20:52 |
988
0

Александрия усиливается ветераном Кудровки

Ожидается, что в ближайшие дни Евгений Морозко и Александрия официально завершат соглашение

15 июня 2026, 20:52 |
988
0
Александрия усиливается ветераном Кудровки
ФК Верес. Евгений Морозко
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Правый полузащитник Евгений Морозко еще месяц назад договорился о переходе в «Александрию». Агент игрока Иван Телько уже согласовал все условия контракта с клубом.

Ожидается, что в ближайшие дни стороны официально завершат соглашение и подпишут контракт. Заработная плата 33-летнего футболиста ветерана в «Александрии» составит около 6-7 тысяч долларов в месяц.

В прошлом сезоне Морозко выступал за «Кудровку», где провел 23 матча, забил два мяча и отдал три голевых передачи.

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Евгений Морозко Александрия Кудровка трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: Inside UPL
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