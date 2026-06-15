Ливерпуль согласовал переход одного из самых дорогих игроков в истории

Уругвайский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Дарвин Нуньес перейдет в английский «Ливерпуль», сообщает издание Carve Deportiva.

По информации источника, трансфер 26-летнего футболиста состоится сразу после завершения чемпионата мира 2026 года. Переход форварда, которого «Ливерпуль» летом 2022 года приобрел за 85 миллионов евро, состоится на правах свободного агента, ведь перед этим он расторгнет свой контракт с «Аль-Хилялом».

В сезоне 2025/26 Дарвин Нуньес провел 24 матча на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может подписать Винисиуса Жуниора.