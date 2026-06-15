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  4. Ливерпуль согласовал переход одного из самых дорогих игроков в истории
Англия
15 июня 2026, 22:50 |
1459
3

Ливерпуль согласовал переход одного из самых дорогих игроков в истории

Дарвин Нуньес вернется в мерсисайдский клуб после завершения ЧМ-2026

15 июня 2026, 22:50 |
1459
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Ливерпуль согласовал переход одного из самых дорогих игроков в истории
Getty Images/Global Images Ukraine
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Уругвайский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Дарвин Нуньес перейдет в английский «Ливерпуль», сообщает издание Carve Deportiva.

По информации источника, трансфер 26-летнего футболиста состоится сразу после завершения чемпионата мира 2026 года. Переход форварда, которого «Ливерпуль» летом 2022 года приобрел за 85 миллионов евро, состоится на правах свободного агента, ведь перед этим он расторгнет свой контракт с «Аль-Хилялом».

В сезоне 2025/26 Дарвин Нуньес провел 24 матча на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может подписать Винисиуса Жуниора.

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Ливерпуль трансферы Аль-Хиляль свободный агент расторжение контракта чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы АПЛ Дарвин Нуньес
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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20 млн  - это один самых дорогих??? Ха-ха
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