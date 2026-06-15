ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон объявил имя нового тренера
Команду возглавил Сезар Пейшоту
Английский «Вулверхэмптон» официально объявил о назначении на должность главного тренера первой команды клуба Сезара Пейшоту.
Отмечается, что контракт с португальским специалистом рассчитан на 2 года.
Предыдущим тренером «волков» был Роб Эдвардс. С ним «Вулверхэмптон» вылетел из Английской Премьер-лиги, завершив сезон чемпионата Англии на последнем месте турнирной таблицы с 20 набранными очками в 38 матчах.
Сезар Пейшоту с декабря 2024 года возглавлял «Жил Висенте». Команда завершила сезон чемпионата Португалии на 6-м месте таблицы с 50 очками.
We have appointed Cesar Peixoto as our new head coach 🤝 pic.twitter.com/5mP7QZi2HC— Wolves (@Wolves) June 15, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер посетил Пентагон
Представляем квартет, где сыграют Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай