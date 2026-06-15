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Англия
15 июня 2026, 20:12 | Обновлено 15 июня 2026, 20:13
173
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон объявил имя нового тренера

Команду возглавил Сезар Пейшоту

15 июня 2026, 20:12 | Обновлено 15 июня 2026, 20:13
173
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон объявил имя нового тренера
ФК Вулверхэмптон. Сезар Пейшоту
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Английский «Вулверхэмптон» официально объявил о назначении на должность главного тренера первой команды клуба Сезара Пейшоту.

Отмечается, что контракт с португальским специалистом рассчитан на 2 года.

Предыдущим тренером «волков» был Роб Эдвардс. С ним «Вулверхэмптон» вылетел из Английской Премьер-лиги, завершив сезон чемпионата Англии на последнем месте турнирной таблицы с 20 набранными очками в 38 матчах.

Сезар Пейшоту с декабря 2024 года возглавлял «Жил Висенте». Команда завершила сезон чемпионата Португалии на 6-м месте таблицы с 50 очками.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Вулверхэмптон
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