ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон объявил имя нового тренера

Английский «Вулверхэмптон» официально объявил о назначении на должность главного тренера первой команды клуба Сезара Пейшоту.

Отмечается, что контракт с португальским специалистом рассчитан на 2 года.

Предыдущим тренером «волков» был Роб Эдвардс. С ним «Вулверхэмптон» вылетел из Английской Премьер-лиги, завершив сезон чемпионата Англии на последнем месте турнирной таблицы с 20 набранными очками в 38 матчах.

Сезар Пейшоту с декабря 2024 года возглавлял «Жил Висенте». Команда завершила сезон чемпионата Португалии на 6-м месте таблицы с 50 очками.