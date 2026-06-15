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  4. Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Первые два дня после игры с Карпатами было тяжело»
Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 18:37 |
234
0

Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Первые два дня после игры с Карпатами было тяжело»

Матвей Пономаренко отметил, что не сомневался в том, нужно ли было засчитывать гол «Карпатам»

15 июня 2026, 18:37 |
234
0
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Первые два дня после игры с Карпатами было тяжело»
УАФ. Матвей Пономаренко
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Форвард «Динамо» Матвей Пономаренко вспомнил свои эмоции после игры с «Карпатами», где судья сначала отменил его чистый гол, а перед финальным свистком показал красную карточку.

– Какая первая мысль промелькнула, когда даже эксперт УАФ по арбитражу Никола Риццоли признал: твой гол должен быть засчитан?

– На момент экспертного заключения я и думать об этом эпизоде ​​забыл. Первые два дня, конечно, было тяжело, тем более, что арбитр в конце игры еще и показал красную карточку. Но потом я переключился и стал готовиться к следующим матчам. А что гол был чистый – понимал еще во время игры.

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Матвей Пономаренко Динамо Киев Карпаты Львов Динамо - Карпаты чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Никола Риццоли
Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
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