Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Первые два дня после игры с Карпатами было тяжело»
Матвей Пономаренко отметил, что не сомневался в том, нужно ли было засчитывать гол «Карпатам»
Форвард «Динамо» Матвей Пономаренко вспомнил свои эмоции после игры с «Карпатами», где судья сначала отменил его чистый гол, а перед финальным свистком показал красную карточку.
– Какая первая мысль промелькнула, когда даже эксперт УАФ по арбитражу Никола Риццоли признал: твой гол должен быть засчитан?
– На момент экспертного заключения я и думать об этом эпизоде забыл. Первые два дня, конечно, было тяжело, тем более, что арбитр в конце игры еще и показал красную карточку. Но потом я переключился и стал готовиться к следующим матчам. А что гол был чистый – понимал еще во время игры.
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