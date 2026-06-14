Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 26-кратному чемпиону посоветовали приобрести у Динамо Пономаренко
Украина. Премьер лига
14 июня 2026, 05:32 |
347
0

26-кратному чемпиону посоветовали приобрести у Динамо Пономаренко

Киевляне могут продать футболиста по выгодной цене

14 июня 2026, 05:32 |
347
0
26-кратному чемпиону посоветовали приобрести у Динамо Пономаренко
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В Турции составили список игроков, которые могут усилить 26-кратного чемпиона – «Галатасарай». В список попал и нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко.

В список также попали Армандо Гонсалес («Чивас»), Юссеф Шермити («Рейнджерс»), Франкулиньо («Мидтьюлланн»), Николо Трезольди («Брюгге»), Дениз Гюль («Порту»), Уильям Осула («Ньюкасл») и Лукас Стассен («Сент-Этьен»).

Отмечается, что «Галатасарай» рассматривает подобные варианты как инвестицию в будущее атакующей линии наряду со звездным исполнителем Виктором Осимхеном.

В сезоне-2025/26 Пономаренко продемонстрировал высокую результативность: в 31 матче за первую команду и U19 «Динамо» он забил 24 мяча и отдал три голевые передачи; в чемпионате Украины нападающий отличился 13 голами в 15 встречах.

По теме:
Лидер Полесья: «Судейство в УПЛ? Матч с Динамо стал последней каплей»
Легионер Динамо: «Из-за него я потерял много времени»
Перед уходом из Реала Арбелоа пожаловался Моуриньо на одного из игроков
Матвей Пономаренко трансферы УПЛ трансферы Галатасарай Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Футбол | 13 июня 2026, 08:40 10
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину

Эрик Рамирес заявил, что поддерживает связь с киевлянами

Бразилия – Марокко – 1:1. Провал защиты и Винисиус-волшебник. Видео голов
Футбол | 14 июня 2026, 03:09 0
Бразилия – Марокко – 1:1. Провал защиты и Винисиус-волшебник. Видео голов
Бразилия – Марокко – 1:1. Провал защиты и Винисиус-волшебник. Видео голов

Смотрите видеообзор матча первого тура группы С чемпионата мира 2026

АНДРИЕВСКИЙ: «Странно, что мы не вышли на ЧМ-2026, играть должны лучшие»
Футбол | 13.06.2026, 20:29
АНДРИЕВСКИЙ: «Странно, что мы не вышли на ЧМ-2026, играть должны лучшие»
АНДРИЕВСКИЙ: «Странно, что мы не вышли на ЧМ-2026, играть должны лучшие»
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
Футбол | 13.06.2026, 12:02
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Футбол | 13.06.2026, 09:17
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
13.06.2026, 09:45 7
Футбол
Беринчик не захотел возвращаться в бокс и перешел в другой вид спорта
Беринчик не захотел возвращаться в бокс и перешел в другой вид спорта
12.06.2026, 02:32
Бокс
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
13.06.2026, 00:45 25
Бокс
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
12.06.2026, 09:15 2
Футбол
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
12.06.2026, 09:40 26
Футбол
Бриедис вынес четкий вердикт по поводу боя Усика с Мозесом Итаумой
Бриедис вынес четкий вердикт по поводу боя Усика с Мозесом Итаумой
12.06.2026, 05:42 3
Бокс
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
13.06.2026, 00:11 21
Футбол
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
12.06.2026, 05:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем