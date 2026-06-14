26-кратному чемпиону посоветовали приобрести у Динамо Пономаренко

В Турции составили список игроков, которые могут усилить 26-кратного чемпиона – «Галатасарай». В список попал и нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко.

В список также попали Армандо Гонсалес («Чивас»), Юссеф Шермити («Рейнджерс»), Франкулиньо («Мидтьюлланн»), Николо Трезольди («Брюгге»), Дениз Гюль («Порту»), Уильям Осула («Ньюкасл») и Лукас Стассен («Сент-Этьен»).

Отмечается, что «Галатасарай» рассматривает подобные варианты как инвестицию в будущее атакующей линии наряду со звездным исполнителем Виктором Осимхеном.

В сезоне-2025/26 Пономаренко продемонстрировал высокую результативность: в 31 матче за первую команду и U19 «Динамо» он забил 24 мяча и отдал три голевые передачи; в чемпионате Украины нападающий отличился 13 голами в 15 встречах.