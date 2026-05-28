  4. У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
28 мая 2026, 23:48
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда

На игрока претендует «Боруссия» Дортмунд

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в «Боруссии» Дортмунд. По информации немецких СМИ, «шмели» внимательно следят за нападающим «Динамо» Киев и регулярно готовят отчеты о его выступлениях.

Интерес к 20-летнему форварду пока находится на начальной стадии. Несмотря на это, в футбольных кругах дортмундцев продолжают называть среди претендентов на украинский талант.

Сам игрок положительно оценивает возможный переезд в Германию, считая Бундеслигу сильным и перспективным турниром для дальнейшего развития.

В то же время в киевском клубе не намерены дешево отпускать одного из своих главных талантов. Контракт Пономаренко с «Динамо» рассчитан до конца 2028 года, поэтому украинский клуб находится в выгодной переговорной позиции.

В сезоне-2025/26 форвард продемонстрировал высокую результативность. В 31 матче за первую команду и U19 «Динамо» он забил 24 мяча и отдал три голевые передачи. В чемпионате Украины нападающий отличился 13 голами в 15 встречах.

Дмитрий Олийченко Источник: RUHR24
