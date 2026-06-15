Рейтинг ATP. Синнер удерживает лидерство, Сачко вернулся в топ-200
В активе Янника – 13 500 очков, украинец занимает 199-ю позицию
15 июня Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков.
Первую строчку мирового рейтинга возглавляет итальянский теннисист Янник Синнер с активом в 13 500 баллов.
На втором месте находится испанский теннисист Карлос Алькарас с 9 960 очками.
В топ-10 рейтинга произошло лишь одно изменение.
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович потерял одну позицию и опустился на восьмое место. Седьмую строчку занял нейтрал Даниил Медведев.
Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на 16 позиций, вернувшись в топ-200, и теперь занимает 199-ю строчку.
Топ-10 рейтинга ATP
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