Рейтинг ATP. Синнер удерживает лидерство, Сачко вернулся в топ-200

Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на 16 позиций, вернувшись в топ-200, и теперь занимает 199-ю строчку.

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович потерял одну позицию и опустился на восьмое место. Седьмую строчку занял нейтрал Даниил Медведев.

В топ-10 рейтинга произошло лишь одно изменение.

На втором месте находится испанский теннисист Карлос Алькарас с 9 960 очками.

Первую строчку мирового рейтинга возглавляет итальянский теннисист Янник Синнер с активом в 13 500 баллов.

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Sport.ua

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