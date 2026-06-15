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  4. Рейтинг ATP. Синнер удерживает лидерство, Сачко вернулся в топ-200
ATP
15 июня 2026, 16:50 | Обновлено 15 июня 2026, 17:19
91
0

Рейтинг ATP. Синнер удерживает лидерство, Сачко вернулся в топ-200

В активе Янника – 13 500 очков, украинец занимает 199-ю позицию

15 июня 2026, 16:50 | Обновлено 15 июня 2026, 17:19
91
0
Рейтинг ATP. Синнер удерживает лидерство, Сачко вернулся в топ-200
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер
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15 июня Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков.

Первую строчку мирового рейтинга возглавляет итальянский теннисист Янник Синнер с активом в 13 500 баллов.

На втором месте находится испанский теннисист Карлос Алькарас с 9 960 очками.

В топ-10 рейтинга произошло лишь одно изменение.

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович потерял одну позицию и опустился на восьмое место. Седьмую строчку занял нейтрал Даниил Медведев.

Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на 16 позиций, вернувшись в топ-200, и теперь занимает 199-ю строчку.

Топ-10 рейтинга ATP

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рейтинг ATP Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Феликс Оже-Альяссим Бен Шелтон Алекс де Минаур Даниил Медведев Новак Джокович Тейлор Фритц Флавио Коболли Виталий Сачко
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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