Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Впереди – старт в еврокубках. Динамо начало подготовку к сезону
Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 17:05 | Обновлено 15 июня 2026, 17:27
623
1

ФОТО. Впереди – старт в еврокубках. Динамо начало подготовку к сезону

Киевляне начали работу в Австрии

15 июня 2026, 17:05 | Обновлено 15 июня 2026, 17:27
623
1 Comments
ФОТО. Впереди – старт в еврокубках. Динамо начало подготовку к сезону
ФК Динамо Киев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

15 июня футболисты Динамо начали подготовку к новому сезону. Команда Игоря Костюка тренируется на сборе в Австрии, где готовится к старту квалификации Лиги Европы.

Уже завтра киевляне узнают своего соперника по первому раунду квалификации. Встречи первого раунда пройдут 9 и 16 июля.

Пока еще Динамо работает не в полном составе. Многие игроки сборной Украины получили дополнительные дни отдыха и присоединятся к команде позже.

Первый контрольный матч на летнем сборе Динамо сыграет в субботу, 20 июня. Соперником киевлян станет пражская Славия.

По теме:
Пономаренко назвал главную разницу между Ребровым и Мальдерой
Шахтер готов продать звездного бразильца с огромной скидкой
Лупашко рассказал, какой проект ищет после ухода из Карпат
Динамо Киев Украинская Премьер-лига Лига Европы
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
Футбол | 15 июня 2026, 13:56 8
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»

Предатель Украины высказался о попытках лишить его тренерской лицензии и спортивных наград

Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Футбол | 15 июня 2026, 09:09 5
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру

Владислав Бленуце не попал в список тех футболистов, которые отправились на тренировочные сборы

ФОТО. Почему японские фанаты убирают стадионы после матчей?
Футбол | 15.06.2026, 09:10
ФОТО. Почему японские фанаты убирают стадионы после матчей?
ФОТО. Почему японские фанаты убирают стадионы после матчей?
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Бокс | 15.06.2026, 08:59
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
Теннис | 14.06.2026, 17:40
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Щоь цей старт не перетворився на швидкий фініш
Ответить
0
Популярные новости
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
14.06.2026, 11:22
Волейбол
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
15.06.2026, 08:13 3
MMA
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
13.06.2026, 23:37 12
Бокс
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
14.06.2026, 11:30 6
Футбол
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
15.06.2026, 06:15 10
Хоккей
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
15.06.2026, 12:49 2
Футбол
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
15.06.2026, 09:17 4
Футбол
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
15.06.2026, 04:02 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем