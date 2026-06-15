ФОТО. Впереди – старт в еврокубках. Динамо начало подготовку к сезону
Киевляне начали работу в Австрии
15 июня футболисты Динамо начали подготовку к новому сезону. Команда Игоря Костюка тренируется на сборе в Австрии, где готовится к старту квалификации Лиги Европы.
Уже завтра киевляне узнают своего соперника по первому раунду квалификации. Встречи первого раунда пройдут 9 и 16 июля.
Пока еще Динамо работает не в полном составе. Многие игроки сборной Украины получили дополнительные дни отдыха и присоединятся к команде позже.
Первый контрольный матч на летнем сборе Динамо сыграет в субботу, 20 июня. Соперником киевлян станет пражская Славия.
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