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Испания
15 июня 2026, 15:55 | Обновлено 15 июня 2026, 16:07
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Форварда Севильи приговорили к 8,5 годам тюрьмы за изнасилование

Наказание понес испанский нападающий Рафа Мир

15 июня 2026, 15:55 | Обновлено 15 июня 2026, 16:07
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Форварда Севильи приговорили к 8,5 годам тюрьмы за изнасилование
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафа Мир
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Испанского форварда «Севильи» Рафу Мира приговорили к 8,5 годам тюрьмы за изнасилование. Об этом сообщает Marca.

28-летний футболист домогался девушки. Она обратилась в правоохранительные органы и после судебного процесса было принято решение приговорить футболиста к тюремному сроку.

Прошедший сезон Рафа Мир провел на правах аренды в составе «Эльче» – 29 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 8 результативными ударами.

Ранее сообщалось о том, что «Севилья» попрощалась с полузащитником.

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Рафа Мир изнасилование тюрьма Севилья Эльче Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Marca
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