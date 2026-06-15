Форварда Севильи приговорили к 8,5 годам тюрьмы за изнасилование
Наказание понес испанский нападающий Рафа Мир
Испанского форварда «Севильи» Рафу Мира приговорили к 8,5 годам тюрьмы за изнасилование. Об этом сообщает Marca.
28-летний футболист домогался девушки. Она обратилась в правоохранительные органы и после судебного процесса было принято решение приговорить футболиста к тюремному сроку.
Прошедший сезон Рафа Мир провел на правах аренды в составе «Эльче» – 29 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 8 результативными ударами.
Ранее сообщалось о том, что «Севилья» попрощалась с полузащитником.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Бленуце не попал в список тех футболистов, которые отправились на тренировочные сборы
ФК «Куликов-Белка» запланировал 6 спаррингов в межсезонье