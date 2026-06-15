Форварда Севильи приговорили к 8,5 годам тюрьмы за изнасилование

Испанского форварда «Севильи» Рафу Мира приговорили к 8,5 годам тюрьмы за изнасилование. Об этом сообщает Marca.

28-летний футболист домогался девушки. Она обратилась в правоохранительные органы и после судебного процесса было принято решение приговорить футболиста к тюремному сроку.

Прошедший сезон Рафа Мир провел на правах аренды в составе «Эльче» – 29 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 8 результативными ударами.

Ранее сообщалось о том, что «Севилья» попрощалась с полузащитником.