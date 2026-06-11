Испания11 июня 2026, 22:15 |
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ОФИЦИАЛЬНО. 7 лет в клубе. Севилья попрощалась с полузащитником
Неманья Гудель покинул испанский клуб
11 июня 2026, 22:15 |
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Сербский полузащитник Неманья Гудель покинул «Севилью». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
Соглашение между 34-летним футболистом и «Севильей» подходит к концу 30 июня. Стороны не станут его продлевать.
В клубе хавбек провел последние 7 лет своей карьеры – 261 матч на клубном уровне, 10 результативных ударов и 3 голевые передачи. В составе «нервионцев» он завоевал две Лиги Европы – в 2020 и 2023 годах.
Ранее сообщалось о том, что Хуан Иглесиас стал игроком «Севильи».
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