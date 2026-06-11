Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Севилья переманила игрока из клуба, который вышел в еврокубки
Испания
11 июня 2026, 16:58 |
399
0

ОФИЦИАЛЬНО. Севилья переманила игрока из клуба, который вышел в еврокубки

Хуан Иглесиас присоединился к «нервионцам»

11 июня 2026, 16:58 |
399
0
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья переманила игрока из клуба, который вышел в еврокубки
Севилья
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Севилья» сообщила на официальном сайте о подписании контракта с Хуаном Антонио Иглесиасом Санчесом.

Соглашение с 27-летним правым защитником рассчитано на 4 года. Иглесиас присоединился к «Севилье» на правах свободного агента после завершения контракта с «Хетафе».

Хуан – воспитанник «Реал Вальядолида», где выступал за вторую команду в Сегунде Б в сезоне 2016/17. В следующей кампании он перешел в «УД Логроньес». Сначала играл за вторую команду в Терсере, но уже в том же сезоне дебютировал за основу, закрепившись в составе в сезоне 2018/19, когда провел 37 матчей в Сегунде Б (включая плей-офф за повышение, где команда проиграла в финале «Эркулесу») и два матча Кубка Испании. Это привлекло внимание «Хетафе», который подписал его летом 2019 года.

Именно в клубе из пригорода Мадрида Хуан Иглесиас и продолжил свою профессиональную карьеру. В первом сезоне он играл за «Хетафе Б» в Сегунде Б, а уже в сезоне 2020/21 дебютировал за первую команду, где выступал на протяжении шести последних сезонов. Всего провел 175 официальных матчей (159 в Ла Лиге и 16 в Кубке Испании), забил 2 гола и отдал 9 результативных передач. В прошлом сезоне, когда клуб завоевал путевку в Лигу конференций, он был основным игроком команды Бордаласа, пропустив лишь один матч чемпионата и проведя более 3000 минут, забив 1 гол и сделав 2 ассиста. В Кубке Испании он сыграл в первом раунде против «Интер Вальдеморо», где также отметился результативной передачей.

По теме:
Тренер клуба Первой лиги рассказал, какие новички приедут на просмотр
Готовы выложить 5 млн. Полесье нацелилось на опорника из чемпионата Австрии
Реал находится в шаге от подписания звезды из АПЛ. Моуриньо вышел на связь
Севилья трансферы трансферы Ла Лиги Хетафе
Иван Чирко Источник: ФК Севилья
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Официальное предложение. Шахтер готовит громкий трансфер за 17 млн евро
Футбол | 11 июня 2026, 17:55 1
Официальное предложение. Шахтер готовит громкий трансфер за 17 млн евро
Официальное предложение. Шахтер готовит громкий трансфер за 17 млн евро

«Горняки» хотят подписать Райана Франсиско

ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
Футбол | 11 июня 2026, 15:09 7
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке

В этом квартете сойдутся сборные Мексики, ЮАР, Южной Кореи и Чехии

Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Футбол | 11.06.2026, 08:15
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
Футбол | 11.06.2026, 08:43
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
Чемпион Украины по хоккею перекочевывает в Польшу. В каком статусе?
Хоккей | 11.06.2026, 17:05
Чемпион Украины по хоккею перекочевывает в Польшу. В каком статусе?
Чемпион Украины по хоккею перекочевывает в Польшу. В каком статусе?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины стартует в Лиге наций. Состав, соперники и задачи на турнир
Сборная Украины стартует в Лиге наций. Состав, соперники и задачи на турнир
10.06.2026, 02:35
Волейбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
10.06.2026, 04:12
Бокс
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
10.06.2026, 09:35 2
Футбол
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
11.06.2026, 05:32 1
Футбол
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
10.06.2026, 11:12 51
Футбол
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
10.06.2026, 16:30 12
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем