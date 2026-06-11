ОФИЦИАЛЬНО. Севилья переманила игрока из клуба, который вышел в еврокубки

«Севилья» сообщила на официальном сайте о подписании контракта с Хуаном Антонио Иглесиасом Санчесом.

Соглашение с 27-летним правым защитником рассчитано на 4 года. Иглесиас присоединился к «Севилье» на правах свободного агента после завершения контракта с «Хетафе».

Хуан – воспитанник «Реал Вальядолида», где выступал за вторую команду в Сегунде Б в сезоне 2016/17. В следующей кампании он перешел в «УД Логроньес». Сначала играл за вторую команду в Терсере, но уже в том же сезоне дебютировал за основу, закрепившись в составе в сезоне 2018/19, когда провел 37 матчей в Сегунде Б (включая плей-офф за повышение, где команда проиграла в финале «Эркулесу») и два матча Кубка Испании. Это привлекло внимание «Хетафе», который подписал его летом 2019 года.

Именно в клубе из пригорода Мадрида Хуан Иглесиас и продолжил свою профессиональную карьеру. В первом сезоне он играл за «Хетафе Б» в Сегунде Б, а уже в сезоне 2020/21 дебютировал за первую команду, где выступал на протяжении шести последних сезонов. Всего провел 175 официальных матчей (159 в Ла Лиге и 16 в Кубке Испании), забил 2 гола и отдал 9 результативных передач. В прошлом сезоне, когда клуб завоевал путевку в Лигу конференций, он был основным игроком команды Бордаласа, пропустив лишь один матч чемпионата и проведя более 3000 минут, забив 1 гол и сделав 2 ассиста. В Кубке Испании он сыграл в первом раунде против «Интер Вальдеморо», где также отметился результативной передачей.