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ITF
15 июня 2026, 15:13 |
41
0

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 15-21.06

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

15 июня 2026, 15:13 |
41
0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 15-21.06
blacktennismagazine.com
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 15 до 21 июня

W75 Блуа (Франция – грунт), Open De Blois de Tennis

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Анастасия Фирман (Украина, 7) – Оливия Грам (Дания, 14) – ТВА

W50 Хасково (Болгария – грунт), Haskovo Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Эмма ван Поппел (Нидерланды, 6) – Инга Стрельчук (Украина) – 6:0, 6:1

W35 Большево (Польша – грунт)

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Кристина Возняк (Украина) – ТВА

W35 Клостерс (Швейцария – грунт), Klosters Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Елена Грекул (Украина, 1) – Эмиль Шабле (Швейцария) – 0:6, 7:6 (7:5), 10:7

Второй круг

  • Елена Грекул (Украина, 1) – Йозефине Кунц (Швейцария, 9) – 3:6, 6:3, 3:10

W35 Сан Грегорио (Италия – грунт), SPC Cup

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Мария Лазаренко (Украина) – ТВА

W15 Ирвин (Калифорния, США – хард), SoCal Pro Series Women's 15 – Irvine

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Cуджин Ли (США) – Юлия Жытельная (Украина, 11) – 15-16.06

W15 Динар (Франция – грунт), L'Open de Dinard by McDonald's

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Илзе Рева (Украина) – Стелла Фигассо (Франция, уайлд-кард) – w/o

Второй круг

  • Лейре де Эскурра (Франция, 4) – Илзе Рева (Украина) – ТВА

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Алеся Рева (Украина) – ТВА

W15 Кайсери (Турция – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Анника Барт (Нидерланды) – Виталия Иванченко (Украина) – 6:0, 6:0

Одиночный разряд

Первый круг

  • Джейлин Конуральп (Турция, уайлд-кард) – София Белинская (Украина) – ТВА

W15 Бухарест (Румыния – грунт), Irina Begu Trophy

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • София Криворучко (Украина) – Даниэла Шоппмейер (Румыния) – 6:1, 6:2
  • Алексия-Шара Янку (Румыния) – Александра Кушнир (Украина) – 6:1, 6:1
  • Анна Йелинкова (Чехия, 7) – Дарья Волкова (Украина) – 6:4, 6:2
  • Алексия Траска (Румыния, 8) – Арина Якушева (Украина) – 5:7, 6:4, 10:2
  • Теа Марку (Румыния) – Дарья Волосова (Украина) – 6:7 (1:7), 6:4, 10:7

Второй круг

  • София Криворучко (Украина) – Йоулия Кирстя (Румыния, 10) – ТВА

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА

W15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Мария Емшанова (Украина, 4) – Миа Милисавлевич (Сербия, уайлд-кард) – 6:0, 6:1

Второй круг

  • Мария Емшанова (Украина, 4) – Алессия Античи (Италия) – 2:6, 6:3, 10:3

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Мария Емшанова (Украина) – ТВА

W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Джасмин Майан (Великобритания) – Елизавета Чайникова (Украина, 12) – ТВА

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Мария Ноздрачева (Украина) – ТВА
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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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