Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 15-21.06
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 15 до 21 июня
W75 Блуа (Франция – грунт), Open De Blois de Tennis
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Анастасия Фирман (Украина, 7) – Оливия Грам (Дания, 14) – ТВА
W50 Хасково (Болгария – грунт), Haskovo Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Эмма ван Поппел (Нидерланды, 6) – Инга Стрельчук (Украина) – 6:0, 6:1
W35 Большево (Польша – грунт)
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Кристина Возняк (Украина) – ТВА
W35 Клостерс (Швейцария – грунт), Klosters Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Елена Грекул (Украина, 1) – Эмиль Шабле (Швейцария) – 0:6, 7:6 (7:5), 10:7
Второй круг
- Елена Грекул (Украина, 1) – Йозефине Кунц (Швейцария, 9) – 3:6, 6:3, 3:10
W35 Сан Грегорио (Италия – грунт), SPC Cup
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Мария Лазаренко (Украина) – ТВА
W15 Ирвин (Калифорния, США – хард), SoCal Pro Series Women's 15 – Irvine
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Cуджин Ли (США) – Юлия Жытельная (Украина, 11) – 15-16.06
W15 Динар (Франция – грунт), L'Open de Dinard by McDonald's
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Илзе Рева (Украина) – Стелла Фигассо (Франция, уайлд-кард) – w/o
Второй круг
- Лейре де Эскурра (Франция, 4) – Илзе Рева (Украина) – ТВА
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Алеся Рева (Украина) – ТВА
W15 Кайсери (Турция – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Анника Барт (Нидерланды) – Виталия Иванченко (Украина) – 6:0, 6:0
Одиночный разряд
Первый круг
- Джейлин Конуральп (Турция, уайлд-кард) – София Белинская (Украина) – ТВА
W15 Бухарест (Румыния – грунт), Irina Begu Trophy
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- София Криворучко (Украина) – Даниэла Шоппмейер (Румыния) – 6:1, 6:2
- Алексия-Шара Янку (Румыния) – Александра Кушнир (Украина) – 6:1, 6:1
- Анна Йелинкова (Чехия, 7) – Дарья Волкова (Украина) – 6:4, 6:2
- Алексия Траска (Румыния, 8) – Арина Якушева (Украина) – 5:7, 6:4, 10:2
- Теа Марку (Румыния) – Дарья Волосова (Украина) – 6:7 (1:7), 6:4, 10:7
Второй круг
- София Криворучко (Украина) – Йоулия Кирстя (Румыния, 10) – ТВА
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА
W15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Мария Емшанова (Украина, 4) – Миа Милисавлевич (Сербия, уайлд-кард) – 6:0, 6:1
Второй круг
- Мария Емшанова (Украина, 4) – Алессия Античи (Италия) – 2:6, 6:3, 10:3
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Мария Емшанова (Украина) – ТВА
W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Джасмин Майан (Великобритания) – Елизавета Чайникова (Украина, 12) – ТВА
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Мария Ноздрачева (Украина) – ТВА
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