Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 15-21.06

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 15 до 21 июня

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