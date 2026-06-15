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ITF
15 июня 2026, 13:39 |
54
0

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 15–21.06

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

15 июня 2026, 13:39 |
54
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 15–21.06
blacktennismagazine.com
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 15 до 21 июня.

М25 Самобор (Хорватия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Тимофей Карпалюк (Украина) – Мауро Маврачич (Хорватия) – 2:6, 1:6
  • Дориан Трембле (Франция. 6) – Даниил Семенов (Украина) – 6:0, 6:1

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Никита Маштаков (Украина) – ТВА
  • ТВА – Глеб Секачев (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • ТВА – Дмитрий Копилевич (Словения) и Глеб Секачев (Украина) – ТВА

М15 Кайсери (Турция – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Даниэль Берновский (Украина) – Рикард Новелл (Испания, 11) – 0:6, 3:6
  • Руслан Серажетдинов (7) – Григорий Картавенко (Украина) – 6:2, 6:4
  • Денис Вишенко – Павел Боднарчук (Украина) – 6:4, 6:4

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Юрий Джавакян (Украина) – ТВА
  • ТВА – Владимир Якубенко (Украина) – ТВА

М15 Дьюла (Венгрия – грунт), Gyula Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Янис Граскль (Австрия) – Андрей Порицкий (Украина) – 2:6, 0:4 RET
  • Тамаш Сигети (Венгрия) – Александр Тютченко (Украина) – 1:6, 0:6

Второй круг

  • Андрей Порицкий (Украина) – Филиппо Каллерио (Италия) – 6:3, 6:4
  • Александер Вагнер (Австрия, 3) – Александр Тютченко (Украина) – ТВА

Третий круг

  • Аксель Хаюсманс (Бельгия) – Андрей Порицкий (Украина) – ТВА

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Вячеслав Белинский (Украина) – ТВА
  • ТВА – Александр Брайнин (Украина) – ТВА

М15 Констанца (Румыния – грунт), Tiriac Foundation Trophy

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Максим Колб (Украина) – Калин Апостол (Румыния, 14) – 3:6, 2:6
  • Максим Крывый (Украина) – Кристи Злотя (Румыния) – 6:2, 6:2

Второй круг

  • Николас Голдберг (Испания, 8) – Максим Крывый (Украина) – ТВА

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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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