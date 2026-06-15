ITF15 июня 2026, 13:39 |
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Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 15–21.06
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
15 июня 2026, 13:39 |
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 15 до 21 июня.
М25 Самобор (Хорватия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Тимофей Карпалюк (Украина) – Мауро Маврачич (Хорватия) – 2:6, 1:6
- Дориан Трембле (Франция. 6) – Даниил Семенов (Украина) – 6:0, 6:1
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Никита Маштаков (Украина) – ТВА
- ТВА – Глеб Секачев (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- ТВА – Дмитрий Копилевич (Словения) и Глеб Секачев (Украина) – ТВА
М15 Кайсери (Турция – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Даниэль Берновский (Украина) – Рикард Новелл (Испания, 11) – 0:6, 3:6
- Руслан Серажетдинов (7) – Григорий Картавенко (Украина) – 6:2, 6:4
- Денис Вишенко – Павел Боднарчук (Украина) – 6:4, 6:4
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Юрий Джавакян (Украина) – ТВА
- ТВА – Владимир Якубенко (Украина) – ТВА
М15 Дьюла (Венгрия – грунт), Gyula Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Янис Граскль (Австрия) – Андрей Порицкий (Украина) – 2:6, 0:4 RET
- Тамаш Сигети (Венгрия) – Александр Тютченко (Украина) – 1:6, 0:6
Второй круг
- Андрей Порицкий (Украина) – Филиппо Каллерио (Италия) – 6:3, 6:4
- Александер Вагнер (Австрия, 3) – Александр Тютченко (Украина) – ТВА
Третий круг
- Аксель Хаюсманс (Бельгия) – Андрей Порицкий (Украина) – ТВА
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Вячеслав Белинский (Украина) – ТВА
- ТВА – Александр Брайнин (Украина) – ТВА
М15 Констанца (Румыния – грунт), Tiriac Foundation Trophy
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Максим Колб (Украина) – Калин Апостол (Румыния, 14) – 3:6, 2:6
- Максим Крывый (Украина) – Кристи Злотя (Румыния) – 6:2, 6:2
Второй круг
- Николас Голдберг (Испания, 8) – Максим Крывый (Украина) – ТВА
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