ЧМ-2026. Группа Х: камбэк года, альтруизм Осимхена и ностальгия по Реброву

Расширение ЧМ – хорошая идея. Конечно, ФИФА делает это ради денег. Безусловно, цель футбольных чиновников – лишь заработать. Но… разве получилось плохо? За несколько дней до ЧМ немало болельщиков с интересом погрузились в глубины интернета, чтобы узнать, кто там является лидерами команд Иордании и Кюрасао. Расширение турнира не привело к равнодушию фаната. Нет, он ждал. Он хотел. Он смотрит и будет смотреть. В том числе и потому, что ЧМ – футбольный праздник. Да, до сих пор. Мундиаль объединяет мир. Самые разные страны. Болельщиков. А что в 2026 году важнее, как не чувствовать себя неодиноким? С новым форматом ЧМ стать частью этого действа стало проще. И вот ради этого можно потерпеть, в частности, даже Иорданию и Кюрасао. Тем более, больше команд на турнире – в том числе и больше топовых. На турнир отправились почти все те, кто должен был. Потому что отборы на всех континентах стали мягче.

Квартет Ха – украшение мундиаля. Здесь, в частности, и главные бенефициары расширения турнира, которые могли бы не выйти на него в старом формате с 32 сборными – но в варианте с 48 участниками просто не имели возможности провалиться. Стартуют в США уже совсем скоро

ИТАЛИЯ

Многострадальная страна, которая до этого пропустила аж 2 подряд мировых форума. Хотя даже в годы последних отборов на турнир на самом деле не впечатляла: ни в 2014, ни в 2010 не смогла выйти даже из группы. В итоге имеет лишь 1 победу (в матче, а не в турнире в целом) на ЧМ за последние 20 лет. Просто не то поколение. Когда-то Италия была великой. Даже несмотря на последние неудачи, сыграла на ЧМ 18 раз. То есть почти не пропускала. Например, для той же Аргентины текущий мундиаль – №19 в истории. То есть Италия – сборная, которая должна быть на каждом крупном форуме национальных команд. Хотя бы из-за нашего внутреннего желания ностальгии. Было обидно, когда коллектив годами не мог найти «своего» тренера и «нужный» состав. Страдал в отборах. Поправился на Евро в 2021… чтобы пережить рецидив. Хорошо, что сейчас команде лучше.

Спасибо чиновникам ФИФА за дополнительные путевки на ЧМ для Европы. В конце концов, последние годы доказали, что без помощи «сверху» эта Италия оказаться среди лучших, к сожалению, не может. А если в этом помогают той же команде Гаити, то почему бы не подставить плечо столь важной для истории мирового футбола сборной? И вот Италия на ЧМ. Даже несмотря на то, что пережила тяжелый отбор: сначала столкнулась с Норвегией Холанда, позже – с Боснией. Топ-сборные. Обе сыграют на ЧМ и не будут мальчиками для битья в своих группах. Пожалуй, самое показательное: в составе обеих команд есть элитный нападающий. Эрлинг – одна из лучших «девяток» современности, Джеко – недавний финалист ЛЧ с «Интером». Такое не перебить. Не с футболистами Серии А на острие. Италия была аутсайдером этих дуэлей. И все равно на мундиале – респект.

На предыдущем Евро команда вылетела рано, еще в 1/8 финала. Вскоре ушел плохой тренер Спалетти. Главным стал Гаттузо – наставник, который поработал в 11 разных командах за последние 14 лет. То есть на него всегда был спрос. Отрывали с руками. Почти не сидел без предложений. Успел поработать в разных чемпионатах, так что набрался опыта. Еще на этапе назначения это выглядело топ-решением. Таким, которое изменит все для итальянского футбола. И действительно изменило. На ЧМ Гаттузо руководить командой не будет: у сборной его перехватил амбициозный «Лацио». Неудивительно после успеха тренера с командой Италии. Смена наставника перед самым мундиалем – всегда риск. А еще – маркер того, насколько сборная уверена в себе. Эта Италия отправляется на ЧМ с амбициозной целью – выиграть больше матчей, чем за последние 20 лет. И кто её такую остановит?

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Переписывать историю футбола команда будет с Сильвио Бальдини. Ноунейм? Только для болельщика, привыкшего смотреть исключительно матчи топ-команд. Сильвио всего 67, а он уже отработал более чем в десятке итальянских команд. Среди них – в том числе «Палермо» и «Парма», легендарные коллективы. Таких кто попало не тренирует. А еще были «Эмполи», «Лечче», «Перуджа», «Пескара», «Кротоне»… Некоторые из названных до сих пор играют в Серии А/являются фаворитами каждого нового розыгрыша Серии В. Очевидно, благодаря багажу Бальдини. Работу этого таланта не оставили незамеченной и в сборной, поэтому еще в прошлом году он возглавил команду Ю-21. Как видите, был настолько убедителен, что теперь исполняет обязанности главного во взрослой команде. Он уже на вершине. Заслужил. Да, за свою карьеру наставника не выиграл ни одного кубка, но и работал раньше только с клубами. Сколько раз на мундиале триумфовал Гвардиола с «Ман Сити»? Вот-вот.

Лидер

Getty Images/Global Images Ukraine

На прошлой неделе итальянцы провели 2 матча – и выиграли оба со счётом 1:0. Классическое катеначчо вернулось. Благодаря кому? Точно не благодаря Доннарумме: всё-таки именно с ним Италия пережила не лучшие времена в последних отборочных матчах к ЧМ. Значит, герой – защитник. А конкретно – Пьетро Комуццо из «Фиорентины». Клуб не убедил в сезоне Серии А, а вот лично он тренера национальной команды – да. На днях провел всего 55 минут на поле против Греции, но успел совершить 2 успешных подката с 2 попыток – выступает безошибочно, как и положено лидеру. К тому же, Комуццо – не стереотипный защитник, который выбивает вперед при любой возможности. Нет, он любит отдавать передачи. 45 из 46 против греков – точные. Ювелир. Мастер. Глубинный плеймейкер. Следующий Упамекано. С ним сборная будет играть на ноль, а еще – не бояться атаковать. Комуццо делает эту команду смелой. А на первом за 12 лет мундиале именно это самое важное.

Ориентировочный состав

Доннарумма – Комуццо, Кьяродия, Аханор – Бартезаги, Ндур, Липани, Колеошо – Экатор, Пизилли – Эспозито

ГРУЗИЯ

Темная лошадка группы Ха. Смелая. Амбициозная. Непредсказуемая. На предыдущем Евро сыграла в плей-офф и забила в общей сложности 12 голов! Хотя от нее ожидали в несколько раз меньше. Конечно, играла в основном от обороны и на быстрых атаках, в первую очередь – из-за статуса аутсайдера, присутствие которого на крупном турнире всех удивляло. Теперь – нет. Теперь команду Грузии знают. Уважают. Ею легко восхищаться. Особенно отдельными ее футболистами. До 2024 года Грузия не была на Евро и ЧМ вообще. Дебютировала. Теперь не собирается останавливаться. В отборочной группе на мундиаль получила в соперники, в частности, Испанию и Турцию. И не растерялась. Второй забила в обоих матчах. А еще разгромила Болгарию (3:0), хотя Турция не смогла (2:0) этого сделать даже с Гюлером и Йылдызом. Потому что турки – об индивидуальном мастерстве, а Грузия сильна как команда. Единый механизм.

Лидер

Getty Images/Global Images Ukraine

Намеренно пропустил раздел «главный тренер», потому что он этой команде не нужен. В конце концов, разве хоть один грузинский наставник понимает футбол лучше, чем Кварацхелия? Вряд ли. Точно не после того, как Хвича поработал с Энрике. В Париже он «прошел» футбол. Выиграл все. Конкретно в этом сезоне – с решающими действиями чуть ли не во всех матчах ЛЧ. Лучший футболист сезона, если смотреть именно на выступления в топ-поединках. На ЧМ отправится для того, чтобы гарантировать себе ЗМ. На самом деле нужно не так много, хватит буквально пары-тройки голов, в частности одного важного. И тогда у журналистов просто рука не поднимется голосовать за кого-то другого. Потому что Хвича – выдающийся. Этой весной в матчах «ПСЖ» он был везде: в атаке, в полузащите, в обороне. Помогал на всех участках поля. И забивал, и ассистировал. Без него «ПСЖ» не выиграл бы ЛЧ. Поэтому Кварацхелия – и лидер, и играющий тренер, и икона. С ним Грузия способна одолеть кого угодно.

Ориентировочный состав

Мамардашвили – Кварахцелия, Кварахцелия, Кварахцелия, Кварахцелия – Кварахцелия, Кварахцелия – Кварахцелия, Кварахцелия, Кварахцелия – Хвича

НИГЕРИЯ

Африканцы в этой группе для того, чтобы разбавить европейскую тройку сборных. Оказались на мундиале, впрочем, не благодаря своей крутости – а потому, что не сделать этого в африканской квалификации было просто невозможно. Увеличение квот привело к тому, что даже Кабо-Верде выиграл один из секстетов! У Египта Салах был не в форме, но команда прошла весь отбор без поражений. Кот-д'Ивуар не пропустил ни одного гола в 10 турах квалификации! То есть простой вывод: не стоит обращать внимание на результаты отбора в Африке. Потому что там слишком легко выигрывать. А если так, то разве можно оценивать Нигерию по результатам в тех матчах? Вряд ли. Другое дело – матчи с серьезными соперниками. Например, в марте нигерийцы не уступили команде Иордании (2:2) – явно топовой, ведь кто попало на ЧМ не играет.

На последнем КАН Нигерия не пропустила ни одного гола в плей-офф. В 4 матчах! Возможно, лучшая оборона Африки. Помимо прочих, команда сдержала самого Салаха. А много ли тех, кто надежно защитился от Мо в этом сезоне? В той же АПЛ против него сыграли на ноль лишь (считайте на пальцах) «Арсенал», «Ньюкасл», «Эвертон», «Кристал Пэлас», «Челси», «МЮ», «Манчестер Сити», «Ноттингем», «Сандерленд», «Брайтон», «Борнмут», «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Брентфорд». Остались не просто лишние пальцы – а целая конечность. То есть Нигерия уже в этом году решила задачу со звездочкой – она готова к ЧМ. На мундиалях уже не новичок: играла здесь 6 раз, в каждом втором случае попадала в плей-офф. Посетила аж 6 из 8 последних турниров. Так что мы к ней уже привыкли. Без нее турнир был бы «не тем».

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Эрик Шелль работает со сборной уже полтора года. То есть выдающиеся выступления команды в отборе к ЧМ и на КАН – прежде всего именно его заслуга. Место в сборной он заслужил в Мали. Там он возглавил местную команду и вывел её в четвертьфинал КАН без поражений в 2024 году. А дальше тренер – сам малиец, кстати – решил, что работа в местной команде того не стоит. Что готов к большему. Что тот состав ограничивает его потенциал. И вот уже руководит командой Нигерии. С ней на КАН остановился уже в полуфинале – прогресс очевиден. Вероятно, Эрик вот-вот поймет, что и состав нигерийцев также его сковывает. Не дает побеждать так часто, как он заслуживает. Шелль готов идти дальше. Возглавлять все более сильные сборные, пока однажды не выиграет все. Потому что если команда победила – только благодаря ему, а вот если уступила – из-за недостатков состава. Он понимает футбол чуть ли не лучше всех.

Лидер

Getty Images/Global Images Ukraine

А разве есть варианты? Виктор Осимхен. Человек, который на протяжении карьеры принимает только правильные решения. Мог стать одним из в «Челси», но выбрал статус звезды в Турции. Получил славу. Деньги. Комфорт. А еще – плей-офф ЛЧ. Так разве ему есть на что жаловаться? В конце концов, в Турции он стабильно становится чемпионом – а с «Челси» и «Наполи» не смог бы. Виктор пытался усидеть на всех стульях и сделал это. Кто-то скажет, что главное в футболе – заработок. Кто-то – что титулы. Кто-то расскажет о любви фанатов. Но по критериям оценки каждого из них Осимхен – успешный футболист. А еще – патриот своей страны. Пока другие лучшие в мире рискуют здоровьем в интенсивных чемпионатах, он «отдыхает» в своем, более медленном. И все для того, чтобы продлить время своей карьеры и играть за сборную на несколько лет дольше. Виктор не эгоист. Всегда думает о других. Мог бы хоть раз о себе. Но он не такой. За это его и любим.

Ориентировочный состав

Нвабили – Оньемаечи, Бесси, Аджаи, Осаи-Сэмюэл – Оньедика, Оньека, Ивоби – Лукман – Адамс, Осимхен

УКРАИНА

Как же мы скучали по Украине на чемпионатах мира! Она сыграла там лишь один раз, в 2006 году, но мы до сих пор помним ту команду. И до сих пор вспоминаем. И до сих пор каждый новый ЧМ кажется неполноценным без нее. Как без Бразилии или Франции: даже трудно представить. Да и не хочется. И не придется, ведь этим летом наша команда все-таки отправляется на турнир. И все благодаря ФИФА. Годы полномасштабного вторжения доказали, что футбольные чиновники любят нашу страну. Желают ей только добра. Поддерживают ее не из-за страха осуждения всего цивилизованного мира, а из-за четкой системы моральных ценностей. В этом году в ФИФА ввели дополнительные путевки на ЧМ для Европы. Хотели только одну, для нас, но, чтобы другие сборные не жаловались слишком сильно, выделили чуть больше. Приятно, что мундиаль готовы даже расширять ради нашей команды. Хейтеры, которые говорят, что мир не вращается вокруг Украины, где вы?

В отборе наша национальная команда не смогла опередить Францию. Причины? Футболисты соперника – из топ-лиг, тренер – старше, но главное: она является нашим партнером. Мы просто не могли поступить плохо с друзьями нашей страны. Потому что у нас тоже есть принципы. Четкие моральные ориентиры. Поэтому мы позволили Франции стать №1 в нашей группе. Легко заняли второе место. Сыграли в плей-офф против не готовой к нему сборной Швеции. И вот мы на ЧМ. Среди лучших команд. Потому что заслужили. Потому что наконец-то выросли. Потому что играли в футбол на высшем уровне. Потому что поставили на правильного тренера. Украина прошла долгий путь, чтобы оказаться здесь. И будет иметь все шансы удивить на турнире. Как? Хотя бы благодаря опыту. Вот, например, Ванат и Цыганков только что целый сезон боролись за выживание с «Жироной». Есть ли такой опыт у того же Мбаппе? У Месси? У Вини? А турнир на выбывание. Победит тот, кто лучше всего знает, что это такое.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Андреа Мальдера. Да, получилось некрасиво: отправляемся на мундиаль не с тем тренером, который помог нам на него квалифицироваться. К сожалению. Но и итальянец может дать нашей команде немало. Например, ощущение ностальгии: когда-то работал в штабе успешной сборной Шевченко. Был и помощником Де Дзерби. Опыта главного у него не было, но таковой был, например, у Петракова – и не помогло. Поэтому нужно действовать по-другому. Нужно идти противоположным путем. Поэтому доверие 55-летнему вундеркинду понятно. В первых двух матчах с ним во главе, товарищеских, Украина забила. Злые языки говорят, что при Реброве тратила на поле время зря, а с Мальдерой, уже понятно, не будет: первые 2 поединка сыграла не за 180, а всего за 155 минут. Эффективность, которая впечатляет. Надеемся, что Андреа будет впечатлять нас и в дальнейшем. Лучше – хорошим. Может, с ним сборная даже сможет играть в футбол столь же замечательно и удивительно, как еще недавно команда Реброва.

Лидер

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Караваев. Неожиданно, да? На протяжении многих лет в нашей сборной доверяют всем футболистам с украинским паспортом. Принимают во внимание каждого из них, независимо от того, за какую команду он выступает. Ведь главное – качество игры в футбол, а не клубная прописка. Поэтому футболку Украины может надеть любой. Исключительно по стечению обстоятельств почти всегда среди игроков УПЛ это делают футболисты «Шахтера» и «Динамо». В народе говорят, что футболист, подписавший контракт с одним из двух украинских грандов, сразу получает +10 очков к качеству игры и +100 к шансу играть в стартовом составе сборной. А Александр подписался сначала с киевским клубом, а затем – с донецким. Успел посидеть на паре стульев. Поэтому теперь исключительно по стечению обстоятельств вернется к выступлениям за сборную. И будет принимать на поле исключительно смелые решения. Это он умеет. Вот буквально на днях доказал. А для борьбы за победу на мундиале нам нужна смелость.

Ориентировочный состав

Трубин – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев – Назарина, Малиновский, Судаков – Ванат, Ребров, Цыганков

Прогноз на групповой этап

Большинство ЧМ в Европе выигрывали европейские сборные, но большинство за пределами этого континента – уже латиноамериканцы. Вроде бы логика понятна: в США должны доминировать команды, которые лучше подготовлены к жаркому климату. В таком случае Нигерия выиграет группу Ха. Не благодаря своему составу – благодаря погоде. Второе место займет сборная Украины: опередить итальянцев помогут связи Мальдеры на родине. Но круто, что благодаря расширению ЧМ из групп может выйти больше команд. Поэтому Италия также квалифицируется в плей-офф, но с третьего места, Грузия – с четвертого. Позже каждая из команд будет претендовать на главный трофей, но, к сожалению, тот все же не достанется Украине: за почти 100-летнюю историю розыгрышей ЧМ его ни разу не выигрывала команда с тренером-легионером. Зря увольняли Реброва…