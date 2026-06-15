Баранов прокомментировал планы Чернигова на трансферное окно

Главный тренер «Чернигова» Василий Баранов прокомментировал планы клуба на летнее ТО:

– Планируется ли усиление состава перед новым сезоном?

– Мы обсуждали это без упоминания конкретных фамилий, пообщались. Конечно, в каждом трансферном окне нужно вливать свежую кровь, особенно перед началом следующего чемпионата. Думаю, что будем рассматривать 4–5 игроков, искать их для того, чтобы они улучшили игру команды, привнесли что-то новое и мы продолжали развиваться.

Но нам нужно искать тех игроков на сегодняшний день, которые были из Чернигова, или играли, возможно. Будем в этом плане работать. Найдем общий язык с игроками, чтобы улучшиться в этом плане.

– Многие болельщики интересуются будущим Максима Татаренко. Насколько реально сохранить голкипера в команде на следующий сезон?

– По этому поводу я общался со спортивным директором и с генеральным директором, у клуба есть свое видение. Конечно, очень хорошо, когда есть спрос на игрока, Максим неплохо себя проявил, особенно в Кубке – команду вытащил, возможно. Вся команда работала, но его вклад был очень большим, особенно в сериях пенальти.

Конечно, на него обратили внимание команды УПЛ. Остаться или не остаться – в первую очередь, это должен решить Максим. Я уже знаю, что у Максима есть желание остаться в Чернигове, не уходить куда-то так, чтобы клуб ничего не получил, потому что он очень много лет отдал этому клубу, клуб в него вкладывал – и он за это благодарен.

– Думаю, если появятся какие-то конкретные предложения, которые устроят и Максима, и руководство, то они совместно придут к соглашению и решат, как будет лучше для игрока и для клуба. Думаю, что в этом случае клуб открыт. Это хорошо, когда футболиста приглашают, другие футболисты должны смотреть, кого можно отпустить – не просто так, а еще и за неплохие деньги, которые можно дальше вкладывать в развитие инфраструктуры