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Украина. Первая лига
15 июня 2026, 12:56 | Обновлено 15 июня 2026, 13:17
502
0

БАРАНОВ: «Знаю большую часть команды»

Украинский специалист прокомментировал назначение на пост главного тренера «Чернигова»

15 июня 2026, 12:56 | Обновлено 15 июня 2026, 13:17
502
0
БАРАНОВ: «Знаю большую часть команды»
ФК Чернигов. Василий Баранов
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Украинский специалист Василий Баранов прокомментировал назначение на пост главного тренера «Чернигова»:

– Каковы ваши первые впечатления после назначения?

– Спасибо за поздравления. В роли главного тренера я полностью освоюсь уже тогда, когда начнутся тренировки и работа с командой на поле. Но уже сейчас у меня очень положительные впечатления.

Мне показали инфраструктуру клуба, и я остался ею доволен. Также подробно рассказали о развитии ФК Чернигов, целях и видении будущего. После общения с руководством мы быстро нашли общее понимание и договорились о сотрудничестве.

Для меня важно, что ФК Чернигов сегодня является одной из самых медийных команд Первой лиги. Клуб недавно достиг исторического результата, дойдя до финала Кубка Украины, и заявил о себе на всю страну.

– Как проходили переговоры с руководством клуба?

– Сначала общение происходило с Вадимом Анатольевичем, с которым мы вместе учимся на тренерском курсе для получения диплома. Во время последней сессии он предложил мне возглавить команду.

Откровенно говоря, я не хотел ждать каких-то других вариантов. Это было одно из первых предложений, на которое я откликнулся практически сразу. В течение следующей недели мы продолжали общение, обсуждали различные вопросы и перспективы сотрудничества.

После небольшого отпуска я приехал в Чернигов, мы окончательно согласовали все детали и пришли к соглашению. В итоге договорились двигаться вперед вместе.

– Насколько хорошо вы уже знакомы с командой?

– Конечно, я следил за ФК «Чернигов». Прежде всего из-за выступлений команды в Кубке Украины, ведь о ней говорила вся футбольная страна.

Со многими футболистами я знаком лично еще с давних пор. Например, с Андреем Новиковым и Егором Шалфеевым пересекался еще на юношеском уровне. Максима Сердюка в свое время даже приглашал в «Зарю», когда работал там главным тренером, но тогда не сложилось. С Денисом Безбородько также работали вместе.

Поэтому могу сказать, что знаю большую часть команды – как футбольные качества ребят, так и их человеческие качества.

– Какую игру вы хотите поставить команде?

– Прежде всего не хочется ломать то, что уже было построено. У команды есть свой стиль, и его нужно развивать.

Я хочу, чтобы ФК Чернигов продолжал качественно играть с мячом, но в то же время был более агрессивным в завершающей фазе атак. Для меня очень важно, сколько команда забивает.

Я всегда говорю футболистам: чтобы победить, нужно забить на один гол больше соперника. Некоторые считают, что главное – не пропустить. А я говорю: пусть это будет 4:3, но в нашу пользу. Главное, чтобы команда побеждала и чтобы эта игра нравилась болельщикам.

Мне близок современный, агрессивный футбол – с прессингом, контрпрессингом и высокой интенсивностью. Но самое важное, чтобы команда дарила эмоции. Если будет качественная и зрелищная игра, люди будут приходить на стадион, а количество болельщиков будет только расти.

– Что хотели бы сказать болельщикам ФК Чернигов?

– Прежде всего хочу поблагодарить команду за поддержку. Для вас я пока что новый человек, но вместе со мной остается значительная часть тренерского штаба. Валерий Анатольевич продолжит работать в клубе на новой должности, поэтому преемственность будет сохранена.

Конечно, такие яркие истории, как прошлый сезон и выход в финал Кубка Украины, случаются не каждый год. Но я могу пообещать одно: мои футболисты всегда будут отдавать на поле все свои силы. Вам никогда не будет стыдно за нашу команду.

Я хочу, чтобы вы приходили на стадион, поддерживали ФК Чернигов, а мы своей игрой заслужили ваше уважение. Любовь болельщиков – это лучший показатель того, что команда правильно выполняет свою работу.

Поэтому приглашаю всех быть вместе с нами – и в моменты радости, и в непростые времена. Только вместе мы можем достигать больших результатов.

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Чернигов чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Василий Баранов
Даниил Кирияка Источник: ФК Чернигов
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