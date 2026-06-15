ОФИЦИАЛЬНО. Чернигов возглавил тренер, который работал в Премьер-лиге
Василий Баранов и финалист Кубка Украины договорились о сотрудничестве на один год
Футбольный клуб «Чернигов» официально сообщил о назначении Василия Анатольевича Баранова на должность главного тренера команды, которая является участником Первой лиги.
46-летний специалист хорошо известен украинским болельщикам по работе в «Кудровке», где прошел путь от ассистента к главному тренеру и вписал свое имя в историю клуба.
Под руководством Баранова команда из Черниговщины впервые в своей истории завоевала путевку в Украинскую Премьер-лигу. Стороны договорились о сотрудничестве на год.
Перед новым наставником стоит задача продолжить развитие ФК «Чернигов», который в прошлом сезоне сохранил прописку в Первой лиге и впервые в истории города вышел в финал Кубка Украины.
«Поздравляем Василия Анатольевича в большой семье «Чернигова» и желаем удачи, ярких побед и новых исторических достижений вместе с нашей командой!
Добро пожаловать в Чернигов!» – обратилась к тренеру пресс-служба клуба.
Накануне стало известно, что черниговская команда осталась без наставника – Валерий Черный, который работал на этой должности с 2021 года, стал спортивным директором финалиста Кубка Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер выделил Ярмоленко и Буяльского
Джесси Родригес нокаутировал Антонио Варгаса и завоевал титул WBA в весовой категории до 53,5 кг