ОФИЦИАЛЬНО. Чернигов возглавил тренер, который работал в Премьер-лиге

Футбольный клуб «Чернигов» официально сообщил о назначении Василия Анатольевича Баранова на должность главного тренера команды, которая является участником Первой лиги.

46-летний специалист хорошо известен украинским болельщикам по работе в «Кудровке», где прошел путь от ассистента к главному тренеру и вписал свое имя в историю клуба.

Под руководством Баранова команда из Черниговщины впервые в своей истории завоевала путевку в Украинскую Премьер-лигу. Стороны договорились о сотрудничестве на год.

Перед новым наставником стоит задача продолжить развитие ФК «Чернигов», который в прошлом сезоне сохранил прописку в Первой лиге и впервые в истории города вышел в финал Кубка Украины.

«Поздравляем Василия Анатольевича в большой семье «Чернигова» и желаем удачи, ярких побед и новых исторических достижений вместе с нашей командой!

Добро пожаловать в Чернигов!» – обратилась к тренеру пресс-служба клуба.

Накануне стало известно, что черниговская команда осталась без наставника – Валерий Черный, который работал на этой должности с 2021 года, стал спортивным директором финалиста Кубка Украины.