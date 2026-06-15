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Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 10:21 | Обновлено 15 июня 2026, 10:23
1051
0

ОФИЦИАЛЬНО. Чернигов возглавил тренер, который работал в Премьер-лиге

Василий Баранов и финалист Кубка Украины договорились о сотрудничестве на один год

15 июня 2026, 10:21 | Обновлено 15 июня 2026, 10:23
1051
0
ОФИЦИАЛЬНО. Чернигов возглавил тренер, который работал в Премьер-лиге
ФК Чернигов. Василий Баранов
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Футбольный клуб «Чернигов» официально сообщил о назначении Василия Анатольевича Баранова на должность главного тренера команды, которая является участником Первой лиги.

46-летний специалист хорошо известен украинским болельщикам по работе в «Кудровке», где прошел путь от ассистента к главному тренеру и вписал свое имя в историю клуба.

Под руководством Баранова команда из Черниговщины впервые в своей истории завоевала путевку в Украинскую Премьер-лигу. Стороны договорились о сотрудничестве на год.

Перед новым наставником стоит задача продолжить развитие ФК «Чернигов», который в прошлом сезоне сохранил прописку в Первой лиге и впервые в истории города вышел в финал Кубка Украины.

«Поздравляем Василия Анатольевича в большой семье «Чернигова» и желаем удачи, ярких побед и новых исторических достижений вместе с нашей командой!

Добро пожаловать в Чернигов!» – обратилась к тренеру пресс-служба клуба.

Накануне стало известно, что черниговская команда осталась без наставника – Валерий Черный, который работал на этой должности с 2021 года, стал спортивным директором финалиста Кубка Украины.

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Николай Тытюк Источник: ФК Чернигов
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