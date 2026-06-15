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Украина. Первая лига
15 июня 2026, 09:47 | Обновлено 15 июня 2026, 10:25
1481
0

ОФИЦИАЛЬНО. Финалист Кубка Украины остался без главного тренера

Валерий Черный продолжит работу в черниговской команде на должности спортивного директора

15 июня 2026, 09:47 | Обновлено 15 июня 2026, 10:25
1481
0
ОФИЦИАЛЬНО. Финалист Кубка Украины остался без главного тренера
ФК Чернигов. Валерий Черный
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Участник Первой лиги и финалист Кубка Украины ФК «Чернигов» сообщил о завершении работы Валерия Черного на должности главного тренера команды.

Валерий Анатольевич возглавлял «тигров» с 21 апреля 2021 года, начав одну из самых важных страниц в истории клуба. За шесть сезонов команда прошла невероятный путь – от новичка Второй лиги до полноправного участника Первой и финалиста Кубка Украины.

Под руководством Черного черниговская команда завоевала бронзовые медали Второй лиги 2024/25, а уже через год подарила городу исторический финал Кубка Украины против киевского «Динамо» (1:3).

Черный провел на своей должности 139 официальных поединков: одержал 49 побед, 30 раз сыграл вничью и потерпел 60 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 172:198.

«Мое решение продиктовано несколькими причинами, но главная из них – семейные обстоятельства. После долгих раздумий я сделал выбор в пользу своей семьи, которая много лет поддерживала меня, но в то же время постоянно чувствовала мое отсутствие рядом.

Я искренне надеюсь, что это решение пойдет на пользу не только мне и моей семье, но и клубу. Клубу, с которым мы прошли большой путь – от аматорского футбола до финала Кубка Украины. Клубу, с которым испытали множество эмоций, которые навсегда останутся в моем сердце.

Спасибо судьбе и ФК «Чернигов» за возможность работать с замечательными футболистами, многие из которых стали для меня настоящими друзьями. Особая благодарность моему тренерскому штабу – команде профессионалов и людей, с которыми мы вместе прошли этот путь», – признался тренер.

Валерий Анатольевич покинул пост главного тренера, однако продолжит работу на должности спортивного директора.

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Николай Тытюк Источник: ФК Чернигов
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