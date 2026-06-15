Жирона определилась с тренером. Перед ним поставили главную задачу

По информации испанских СМИ, Жирона готова назначить тренером Хавьера Кальеху, который имеет опыт работы с Вильярреалом, Леванте, Овьедо и Аль-Риядом.

У клуба есть и другие кандидатуры, но руководство нацелено именно на Кальеху.

Сообщается, что перед наставником будет стоять главная задача – с первого сезона вернуть Жирону в Ла Лигу. И сделать это нужно напрямую, без переходных матчей.

Проблема в том, что сейчас наставнику не могут сказать, каким будет состав команды, учитывая вероятную продажу большинства лидеров, включая Виктора Цыганкова и Владислава Ваната.