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  4. Жирона определилась с тренером. Перед ним поставили главную задачу
Испания
15 июня 2026, 18:35 | Обновлено 15 июня 2026, 18:45
1224
0

Жирона определилась с тренером. Перед ним поставили главную задачу

Кальеха должен сразу вернуть команду в Ла Лигу

15 июня 2026, 18:35 | Обновлено 15 июня 2026, 18:45
1224
0
Жирона определилась с тренером. Перед ним поставили главную задачу
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Кальеха
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По информации испанских СМИ, Жирона готова назначить тренером Хавьера Кальеху, который имеет опыт работы с Вильярреалом, Леванте, Овьедо и Аль-Риядом.

У клуба есть и другие кандидатуры, но руководство нацелено именно на Кальеху.

Сообщается, что перед наставником будет стоять главная задача – с первого сезона вернуть Жирону в Ла Лигу. И сделать это нужно напрямую, без переходных матчей.

Проблема в том, что сейчас наставнику не могут сказать, каким будет состав команды, учитывая вероятную продажу большинства лидеров, включая Виктора Цыганкова и Владислава Ваната.

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Хавьер Кальеха Жирона Ла Лига Владислав Крапивцов Виктор Цыганков Владислав Ванат Александр Пищур-младший
Иван Зинченко Источник: Marca
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