Жирона определилась с тренером. Перед ним поставили главную задачу
Кальеха должен сразу вернуть команду в Ла Лигу
По информации испанских СМИ, Жирона готова назначить тренером Хавьера Кальеху, который имеет опыт работы с Вильярреалом, Леванте, Овьедо и Аль-Риядом.
У клуба есть и другие кандидатуры, но руководство нацелено именно на Кальеху.
Сообщается, что перед наставником будет стоять главная задача – с первого сезона вернуть Жирону в Ла Лигу. И сделать это нужно напрямую, без переходных матчей.
Проблема в том, что сейчас наставнику не могут сказать, каким будет состав команды, учитывая вероятную продажу большинства лидеров, включая Виктора Цыганкова и Владислава Ваната.
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