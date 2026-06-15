Лидер Японии покинул поле на коляске во время матча ЧМ. Дал комментарий

Вингер сборной Японии Такефуса Кубо был вынужден передвигаться на коляске из-за повреждения, полученного в поединке первого тура группового этапа ЧМ с Нидерландами (2:2).

После того, как лидер японцев был заменен, его обнаружили на коляске. Кубо предстоит пройти медицинское обследование.

Сам футболист прокомментировал свое повреждение следующим образом: «Я чувствую себя нормально и не считаю, что есть поводы для серьезного беспокойства»

ФОТО. Лидер Японии покинул поле на коляске во время матча ЧМ