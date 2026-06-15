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  4. Лидер Японии покинул поле на коляске во время матча ЧМ. Дал комментарий
Чемпионат мира
15 июня 2026, 12:44 | Обновлено 15 июня 2026, 12:49
668
0

Лидер Японии покинул поле на коляске во время матча ЧМ. Дал комментарий

Такефуса Кубо получил повреждение в поединке с Нидерландами

15 июня 2026, 12:44 | Обновлено 15 июня 2026, 12:49
668
0
Лидер Японии покинул поле на коляске во время матча ЧМ. Дал комментарий
Twitter. Такефуса Кубо
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Вингер сборной Японии Такефуса Кубо был вынужден передвигаться на коляске из-за повреждения, полученного в поединке первого тура группового этапа ЧМ с Нидерландами (2:2).

После того, как лидер японцев был заменен, его обнаружили на коляске. Кубо предстоит пройти медицинское обследование.

Сам футболист прокомментировал свое повреждение следующим образом: «Я чувствую себя нормально и не считаю, что есть поводы для серьезного беспокойства»

ФОТО. Лидер Японии покинул поле на коляске во время матча ЧМ

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Даниил Кирияка Источник: DAZN
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