Чемпионат мира15 июня 2026, 12:16 |
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Швеция одержала вторую крупнейшую победу на ЧМ в своей истории
Вспомним самые крупные победы шведской сборной на мировых первенствах
15 июня 2026, 12:16 |
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Сборная Швеции одержала свою вторую крупнейшую победу на чемпионатах мира.
В поединке первого тура ЧМ-2026 шведы победили сборную Туниса со счетом 5:1.
Только однажды Швеция побеждала на мировых первенствах с большим счетом.
В 1938 году шведами была одержана победа над сборной Кубы со счетом 8:0.
Самые крупные победы сборной Швеции на чемпионатах мира
- 1938: Куба – 8:0
- 2026: Тунис – 5:1
- 1994: Болгария – 4:0
- 2018: Мексика – 3:0
- 1974: Уругвай – 3:0
- 1958: Мексика – 3:0
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