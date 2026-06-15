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Чемпионат мира
15 июня 2026, 12:16 |
134
0

Швеция одержала вторую крупнейшую победу на ЧМ в своей истории

Вспомним самые крупные победы шведской сборной на мировых первенствах

15 июня 2026, 12:16 |
134
0
Швеция одержала вторую крупнейшую победу на ЧМ в своей истории
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Сборная Швеции одержала свою вторую крупнейшую победу на чемпионатах мира.

В поединке первого тура ЧМ-2026 шведы победили сборную Туниса со счетом 5:1.

Только однажды Швеция побеждала на мировых первенствах с большим счетом.

В 1938 году шведами была одержана победа над сборной Кубы со счетом 8:0.

Самые крупные победы сборной Швеции на чемпионатах мира

  • 1938: Куба – 8:0
  • 2026: Тунис – 5:1
  • 1994: Болгария – 4:0
  • 2018: Мексика – 3:0
  • 1974: Уругвай – 3:0
  • 1958: Мексика – 3:0
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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