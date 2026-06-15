Швеция одержала вторую крупнейшую победу на ЧМ в своей истории

Сборная Швеции одержала свою вторую крупнейшую победу на чемпионатах мира.

В поединке первого тура ЧМ-2026 шведы победили сборную Туниса со счетом 5:1.

Только однажды Швеция побеждала на мировых первенствах с большим счетом.

В 1938 году шведами была одержана победа над сборной Кубы со счетом 8:0.

Самые крупные победы сборной Швеции на чемпионатах мира