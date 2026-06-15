Чемпионат мира15 июня 2026, 12:04 | Обновлено 15 июня 2026, 12:05
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Азиатские сборные не проиграли ни одного из четырех матчей на ЧМ-2026
В активе представителей Азии 2 победы и 2 ничьи
15 июня 2026, 12:04 | Обновлено 15 июня 2026, 12:05
249
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Сборная Японии продлила беспроигрышную серию азиатских сборных на чемпионате мира 2026 года.
В первом туре мирового первенства японцы сыграли вничью со сборной Нидерландов со счётом 2:2.
Напомним, что ранее Южная Корея победила Чехию (2:1), Австралия – Турцию (2:0), а Катар сыграл вничью со Швейцарией (1:1).
Азиатские сборные на чемпионате мира 2026 года
- Южная Корея – Чехия – 2:1
- Катар – Швейцария – 1:1
- Австралия – Турция – 2:0
- Япония – Нидерланды – 2:2
Следующими представителями Азии, которые сыграют свои первые матчи на ЧМ-2026, будут Саудовская Аравия (против Уругвая) и Иран (против Новой Зеландии).
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- більша частина території Туреччини знаходиться в Азії.
- Австралія - це зовсім не Азія.