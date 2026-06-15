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Чемпионат мира
15 июня 2026, 12:04 | Обновлено 15 июня 2026, 12:05
249
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Азиатские сборные не проиграли ни одного из четырех матчей на ЧМ-2026

В активе представителей Азии 2 победы и 2 ничьи

15 июня 2026, 12:04 | Обновлено 15 июня 2026, 12:05
249
2 Comments
Азиатские сборные не проиграли ни одного из четырех матчей на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Японии продлила беспроигрышную серию азиатских сборных на чемпионате мира 2026 года.

В первом туре мирового первенства японцы сыграли вничью со сборной Нидерландов со счётом 2:2.

Напомним, что ранее Южная Корея победила Чехию (2:1), Австралия – Турцию (2:0), а Катар сыграл вничью со Швейцарией (1:1).

Азиатские сборные на чемпионате мира 2026 года

  • Южная Корея – Чехия – 2:1
  • Катар – Швейцария – 1:1
  • Австралия – Турция – 2:0
  • Япония – Нидерланды – 2:2

Следующими представителями Азии, которые сыграют свои первые матчи на ЧМ-2026, будут Саудовская Аравия (против Уругвая) и Иран (против Новой Зеландии).

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 2
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Щодо географії, а не відбору на ЧС-2026:
- більша частина території Туреччини знаходиться в Азії.
- Австралія - це зовсім не Азія.
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+2
Хто винен в тому, що кантони з чехами обісрались. Щодо Нідерландів, моя думка не змінна. Хлопці вирішили з японцями зіграти в стратегічну гольову нічию. А це наслідок кількості команд, і майже гарантований прохід з третього місця
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