Азиатские сборные не проиграли ни одного из четырех матчей на ЧМ-2026

Сборная Японии продлила беспроигрышную серию азиатских сборных на чемпионате мира 2026 года.

В первом туре мирового первенства японцы сыграли вничью со сборной Нидерландов со счётом 2:2.

Напомним, что ранее Южная Корея победила Чехию (2:1), Австралия – Турцию (2:0), а Катар сыграл вничью со Швейцарией (1:1).

Азиатские сборные на чемпионате мира 2026 года

Южная Корея – Чехия – 2:1

Катар – Швейцария – 1:1

Австралия – Турция – 2:0

Япония – Нидерланды – 2:2

Следующими представителями Азии, которые сыграют свои первые матчи на ЧМ-2026, будут Саудовская Аравия (против Уругвая) и Иран (против Новой Зеландии).