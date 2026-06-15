ЧМ-2026. Матчи 1-го тура, 15 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 июня видеотрансляцию матчей чемпионата мира 2026
Вечером 15 июня проходят матчи стартового тура чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию поединков 1-го тура мундиаля.
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Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
В этот игровой день пройдут матчи: 19:00. Испания – Кабо-Верде, 22:00. Бельгия – Египет, 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай, 04:00. Иран – Новая Зеландия.
48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.
Чемпионат мира 2026 по футболу
1-й тур, 15 июня 2026
- 15.06.26. 19:00. Испания – Кабо-Верде
- 15.06.26. 22:00. Бельгия – Египет
- 16.06.26. 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай
- 16.06.26. 04:00. Иран – Новая Зеландия
Состав групп финального раунда ЧМ-2026
- 🔹 Группа A: Мексика (3 очка), Южная Корея (3), Чехия (0), ЮАР (0)
- 🔹 Группа B: Швейцария (1), Канада (1), Катар (1), Босния и Герцеговина (1)
- 🔹 Группа C: Шотландия (3), Марокко (1), Бразилия (1), Гаити (0)
- 🔹 Группа D: США (3), Австралия (3), Турция (0), Парагвай (0)
- 🔹 Группа E: Германия (3), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор (0), Кюрасао (0)
- 🔹 Группа F: Швеция (3), Япония (1), Нидерланды (1), Тунис (0)
- 🔹 Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия
- 🔹 Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай
- 🔹 Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия
- 🔹 Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания
- 🔹 Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия
- 🔹 Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама
Инфографика
15.06.26. 19:00. Испания – Кабо-Верде
15.06.26. 22:00. Бельгия – Египет
16.06.26. 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай
16.06.26. 04:00. Иран – Новая Зеландия
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