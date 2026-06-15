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Чемпионат мира
15 июня 2026, 14:28 | Обновлено 15 июня 2026, 14:32
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0

ЧМ-2026. Матчи 1-го тура, 15 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 июня видеотрансляцию матчей чемпионата мира 2026

15 июня 2026, 14:28 | Обновлено 15 июня 2026, 14:32
128
0
ЧМ-2026. Матчи 1-го тура, 15 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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​Вечером 15 июня проходят матчи стартового тура чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию поединков 1-го тура мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут матчи: 19:00. Испания – Кабо-Верде, 22:00. Бельгия – Египет, 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай, 04:00. Иран – Новая Зеландия.

48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.

Чемпионат мира 2026 по футболу

1-й тур, 15 июня 2026

  • 15.06.26. 19:00. Испания – Кабо-Верде
  • 15.06.26. 22:00. Бельгия – Египет
  • 16.06.26. 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай
  • 16.06.26. 04:00. Иран – Новая Зеландия

Состав групп финального раунда ЧМ-2026

  • 🔹 Группа A: Мексика (3 очка), Южная Корея (3), Чехия (0), ЮАР (0)
  • 🔹 Группа B: Швейцария (1), Канада (1), Катар (1), Босния и Герцеговина (1)
  • 🔹 Группа C: Шотландия (3), Марокко (1), Бразилия (1), Гаити (0)
  • 🔹 Группа D: США (3), Австралия (3), Турция (0), Парагвай (0)
  • 🔹 Группа E: Германия (3), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор (0), Кюрасао (0)
  • 🔹 Группа F: Швеция (3), Япония (1), Нидерланды (1), Тунис (0)
  • 🔹 Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия
  • 🔹 Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай
  • 🔹 Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия
  • 🔹 Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания
  • 🔹 Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия
  • 🔹 Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама

Инфографика

15.06.26. 19:00. Испания – Кабо-Верде

15.06.26. 22:00. Бельгия – Египет

16.06.26. 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай

16.06.26. 04:00. Иран – Новая Зеландия

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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