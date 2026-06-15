Япония продолжила беспроигрышную серию против европейских сборных на ЧМ

Сборная Японии довела до 4 матчей свою беспроигрышную серию против европейских сборных на чемпионатах мира в игровое время.

В поединке первого тура ЧМ-2026 японцы сыграли вничью со сборной Нидерландов со счётом 2:2.

Напомним, что на прошедшем мировом первенстве Япония победила Германию (2:1) и Испанию (2:1), а также сыграла в игровое время вничью со сборной Хорватии (1:1).

Последний раз японцы проигрывали европейцам на чемпионате мира 2018 года (Бельгии со счетом 2:3).

Беспроигрышная серия сборной Японии против европейских сборных на чемпионатах мира в игровое время (4)