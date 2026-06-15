Япония продолжила беспроигрышную серию против европейских сборных на ЧМ
В этот раз японцы сумели избежать поражения в матче против сборной Нидерландов
Сборная Японии довела до 4 матчей свою беспроигрышную серию против европейских сборных на чемпионатах мира в игровое время.
В поединке первого тура ЧМ-2026 японцы сыграли вничью со сборной Нидерландов со счётом 2:2.
Напомним, что на прошедшем мировом первенстве Япония победила Германию (2:1) и Испанию (2:1), а также сыграла в игровое время вничью со сборной Хорватии (1:1).
Последний раз японцы проигрывали европейцам на чемпионате мира 2018 года (Бельгии со счетом 2:3).
Беспроигрышная серия сборной Японии против европейских сборных на чемпионатах мира в игровое время (4)
- 2026: Нидерланды – 2:2
- 2022: Хорватия – 1:1
- 2022: Испания – 2:1
- 2022: Германия – 2:1
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