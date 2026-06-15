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Чемпионат мира
15 июня 2026, 09:27 |
872
2

«Каждая нация заслуживает уважения». Участники ЧМ обратились к Чеферину

Президент УЕФА раскритиковал новый формат турнира

15 июня 2026, 09:27 |
872
2 Comments
«Каждая нация заслуживает уважения». Участники ЧМ обратились к Чеферину
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин
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Низка футбольных федераций стран-участниц чемпионата мира заявили, что заслуживают «уважения» в ответ на критику президента УЕФА Александера Чеферина относительно нового формата турнира с 48 командами.

В заявлении они выразили «глубокое разочарование» комментариями Чеферина, в которых он назвал расширение турнира с 32 до 48 команд таким, которое делает матчи «полностью неинтересными».

Заявление подписали федерации Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, ДР Конго и Гаити «в знак солидарности с» Алжиром, Тунисом, Марокко, Египтом, Ганой, Сенегалом, Кот-д’Ивуаром и ЮАР.

В совместном заявлении говорится, что «для наших стран не существует такого понятия, как неважный матч чемпионата мира», а намеки Чеферина на менее важные матчи являются «глубоко разочаровывающими и такими, которые не признают усилий, жертв и стремлений игроков, тренеров, клубов, футбольных руководителей и болельщиков по всему миру».

Также отмечается, что «каждая нация, которая квалифицировалась, заслуживает уважения», а федерации «отвергают комментарии президента УЕФА».

«Для Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана квалификация на чемпионат мира является историческим достижением и воплощением мечты, которую разделяли поколения.

Для таких стран, как Конго и Гаити, возвращение на крупнейшую футбольную сцену после длительного отсутствия имеет особое значение для миллионов болельщиков, которые ждали годами, а иногда и десятилетиями.

За каждой квалификацией стоят годы работы и инвестиций. За каждой национальной командой стоят целые сообщества и миллионы людей, которые видят в футболе источник гордости, надежды и единства», – говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что футбол «не принадлежит избранной группе стран», а чемпионат мира является крупнейшим футбольным соревнованием в мире, «потому что он объединяет разные культуры, разные истории и разные футбольные пути».

С 12 группами по четыре команды турнир 2026 года станет крупнейшим чемпионатом мира в истории. Чеферин ранее также критиковал предложение расширить ЧМ-2030 до 64 команд.

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Иван Чирко Источник: The Athletic
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Комментарии 2
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Всі бомжі турніру солідарні між собою. Ну і навіщо ці посміховиська на цьому чс? Вже вчора побачили грізну Кюрасао. А ще будуть узбеки. 
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То он про русню. А отбор несправедливый. Кюрасао есть, Италии нет
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