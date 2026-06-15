Скандал на ЧМ. Арбитра обвинили в демонстрации жеста «белой власти»
Шон Эванс продемонстрировал жест в трансляции матча Германия – Кюрасао
Арбитра матча группового этапа чемпионата мира между сборными Германии и Кюрасао (7:1) Шона Эванса обвинили в демонстрации жеста «белой власти» во время того, как телевизионная трансляция переключилась на видеоассистентов рефери перед стартом игры.
Жест, при котором большой и указательный пальцы соединяются в кольцо, а остальные пальцы раскрыты, традиционно воспринимался как знак «ОК». Однако в последние годы его также начали использовать как символ «белой власти», где три поднятых пальца образуют букву W (White), а кольцо из большого и указательного пальцев – букву P (Power).
Австралийский сторонник белого супрематизма (прим. авт. расистская идеология, основанная на убеждении, что белые люди превосходят другие расы) Брентон Таррант использовал этот символ во время судебного заседания в 2019 году после ареста за убийство 50 человек при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии.
Австралийский арбитр Шон Эванс, как сообщается, сделал этот жест в воскресенье, когда камеры переключились на студию VAR.
Представитель ФИФА заявил, что организация знает об инциденте, но отказалась от дальнейших комментариев.
Сеть по противодействию дискриминации Fare Network, специализирующаяся на борьбе с неравенством в футболе, опубликовала заявление в воскресенье вечером. В нем говорилось:
«По мнению наших экспертов, жест, который был использован, четко напоминает перевернутый жест «ОК», который используется как символ «белой власти» в глобальных ультраправых кругах.
Почему руководитель VAR использует этот символ на глобальном футбольном турнире именно в тот момент, когда знает, что его показывают камеры? Это может означать только то, что он намеренно передает ультраправый неонацистский символ.
Мы отмечаем, что в следующих двух матчах телевизионные режиссеры, похоже, перестали показывать панель VAR зрителям.
Глобальная телевизионная аудитория не должна подвергаться влиянию экстремистов ультраправого направления, использующих неонацистские символы во время подготовки к матчу. Очевидно, эта официальная персона не должна больше участвовать в этом чемпионате мира».
Этот символ классифицируется как символ ненависти Антидиффамационной лигой (прим. авт. ведущая международная неправительственная правозащитная организация), однако организация предостерегает, что к его интерпретации следует подходить осторожно. На ее сайте отмечается: «Из-за традиционного значения жеста «ОК», а также других не связанных с белым супрематизмом использований, необходимо быть осторожным и не делать поспешных выводов о намерениях человека, который его показал».
После того как сотрудника Береговой охраны США обвинили в использовании этого жеста в сентябре 2018 года, организация заявила в соцсетях, что «отстранила его от исполнения обязанностей. Его действия не отражают позицию Береговой охраны США».
В мае 2019 года клуб MLB «Чикаго Кабс» запретил болельщику посещать стадион после того, как он сделал этот жест в кадре трансляции NBC Sports, заявив, что это «оскорбительный жест, связанный с расизмом».
В июле 2023 года клуб MLS «ДС Юнайтед» расторг контракт с тренером по физподготовке, который показал этот символ в соцсетях.
@FOXSports @FIFAWorldCup I don’t usually post controversial things but this is unacceptable. Watching the start of Germany vs Curaçao, the Australian replay official Shaun Evans gives the OK sign with his right hand. This is a known white supremacist sign. Please share. pic.twitter.com/5Nq5gfyxmj— James Weyer (@James_Weyer_) June 14, 2026
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