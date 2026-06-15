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Чемпионат мира
15 июня 2026, 08:59 | Обновлено 15 июня 2026, 09:03
1682
0

Скандал на ЧМ. Арбитра обвинили в демонстрации жеста «белой власти»

Шон Эванс продемонстрировал жест в трансляции матча Германия – Кюрасао

15 июня 2026, 08:59 | Обновлено 15 июня 2026, 09:03
1682
0
Скандал на ЧМ. Арбитра обвинили в демонстрации жеста «белой власти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Эванс
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Арбитра матча группового этапа чемпионата мира между сборными Германии и Кюрасао (7:1) Шона Эванса обвинили в демонстрации жеста «белой власти» во время того, как телевизионная трансляция переключилась на видеоассистентов рефери перед стартом игры.

Жест, при котором большой и указательный пальцы соединяются в кольцо, а остальные пальцы раскрыты, традиционно воспринимался как знак «ОК». Однако в последние годы его также начали использовать как символ «белой власти», где три поднятых пальца образуют букву W (White), а кольцо из большого и указательного пальцев – букву P (Power).

Австралийский сторонник белого супрематизма (прим. авт. расистская идеология, основанная на убеждении, что белые люди превосходят другие расы) Брентон Таррант использовал этот символ во время судебного заседания в 2019 году после ареста за убийство 50 человек при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии.

Австралийский арбитр Шон Эванс, как сообщается, сделал этот жест в воскресенье, когда камеры переключились на студию VAR.

Представитель ФИФА заявил, что организация знает об инциденте, но отказалась от дальнейших комментариев.

Сеть по противодействию дискриминации Fare Network, специализирующаяся на борьбе с неравенством в футболе, опубликовала заявление в воскресенье вечером. В нем говорилось:

«По мнению наших экспертов, жест, который был использован, четко напоминает перевернутый жест «ОК», который используется как символ «белой власти» в глобальных ультраправых кругах.

Почему руководитель VAR использует этот символ на глобальном футбольном турнире именно в тот момент, когда знает, что его показывают камеры? Это может означать только то, что он намеренно передает ультраправый неонацистский символ.

Мы отмечаем, что в следующих двух матчах телевизионные режиссеры, похоже, перестали показывать панель VAR зрителям.

Глобальная телевизионная аудитория не должна подвергаться влиянию экстремистов ультраправого направления, использующих неонацистские символы во время подготовки к матчу. Очевидно, эта официальная персона не должна больше участвовать в этом чемпионате мира».

Этот символ классифицируется как символ ненависти Антидиффамационной лигой (прим. авт. ведущая международная неправительственная правозащитная организация), однако организация предостерегает, что к его интерпретации следует подходить осторожно. На ее сайте отмечается: «Из-за традиционного значения жеста «ОК», а также других не связанных с белым супрематизмом использований, необходимо быть осторожным и не делать поспешных выводов о намерениях человека, который его показал».

После того как сотрудника Береговой охраны США обвинили в использовании этого жеста в сентябре 2018 года, организация заявила в соцсетях, что «отстранила его от исполнения обязанностей. Его действия не отражают позицию Береговой охраны США».

В мае 2019 года клуб MLB «Чикаго Кабс» запретил болельщику посещать стадион после того, как он сделал этот жест в кадре трансляции NBC Sports, заявив, что это «оскорбительный жест, связанный с расизмом».

В июле 2023 года клуб MLS «ДС Юнайтед» расторг контракт с тренером по физподготовке, который показал этот символ в соцсетях.

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Иван Чирко Источник: New York Times
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