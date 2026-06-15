ФОТО. Гол и два ассиста. Назван лучший игрок матча Швеция – Тунис

Нападающий сборной Швеции Александер Исак получил награду лучшего игрока матча против Эквадора в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026.

Исак провел на поле 90 минут, после чего был заменен на Антони Элангу, и помог своей сборной одержать разгромную победу над Тунисом со счетом 5:1.

Шведский форвард отметился вторым голом команды в матче, а также ассистировал Йекересу при третьем взятии ворот и Свенбергу – при четвертом.

Благодаря разгромной победе Швеция возглавила группу F. Во втором туре команда Грэма Поттера сыграет 20 июня в 20:00 по киевскому времени против Нидерландов, которые стартовали с ничьей 2:2 с Японией.