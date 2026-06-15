Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Гол и два ассиста. Назван лучший игрок матча Швеция – Тунис
Чемпионат мира
15 июня 2026, 07:59 | Обновлено 15 июня 2026, 08:06
106
0

ФОТО. Гол и два ассиста. Назван лучший игрок матча Швеция – Тунис

Александер Исак внес заметный вклад в разгром соперника.

15 июня 2026, 07:59 | Обновлено 15 июня 2026, 08:06
106
0
ФОТО. Гол и два ассиста. Назван лучший игрок матча Швеция – Тунис
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нападающий сборной Швеции Александер Исак получил награду лучшего игрока матча против Эквадора в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026.

Исак провел на поле 90 минут, после чего был заменен на Антони Элангу, и помог своей сборной одержать разгромную победу над Тунисом со счетом 5:1.

Шведский форвард отметился вторым голом команды в матче, а также ассистировал Йекересу при третьем взятии ворот и Свенбергу – при четвертом.

Благодаря разгромной победе Швеция возглавила группу F. Во втором туре команда Грэма Поттера сыграет 20 июня в 20:00 по киевскому времени против Нидерландов, которые стартовали с ничьей 2:2 с Японией.

По теме:
Тренер Эквадора: «Это больно, потому что это было несправедливое поражение»
Швеция – Тунис – 5:1. Феерия Исака, гол+пас Дьекереша. Видео голов
БЬЕЛСА: «Если игрок получает травму на тренировке – что-то идет не так»
Александер Исак сборная Швеции по футболу сборная Туниса по футболу ЧМ-2026 по футболу лучший игрок
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Когда забыли про осторожность. Япония вырвала ничью у Нидерландов
Футбол | 15 июня 2026, 00:56 12
Когда забыли про осторожность. Япония вырвала ничью у Нидерландов
Когда забыли про осторожность. Япония вырвала ничью у Нидерландов

Команды забили по два гола

Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Волейбол | 14 июня 2026, 10:20 18
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке

«Сине-желтые» не сумели довести матч до победного конца, ведя 2:0 по партиям

Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Бокс | 14.06.2026, 09:13
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
Футбол | 14.06.2026, 09:30
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
ВИДЕО. Связка АПЛ. Исак забил за Швецию на ЧМ-2026, Дьекереш ассистировал
Футбол | 15.06.2026, 06:03
ВИДЕО. Связка АПЛ. Исак забил за Швецию на ЧМ-2026, Дьекереш ассистировал
ВИДЕО. Связка АПЛ. Исак забил за Швецию на ЧМ-2026, Дьекереш ассистировал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик стал жертвой российской пропаганды и выступил с заявлением о языке
Усик стал жертвой российской пропаганды и выступил с заявлением о языке
14.06.2026, 03:42 3
Бокс
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
14.06.2026, 11:30 5
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
14.06.2026, 11:22
Волейбол
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
14.06.2026, 08:24 4
Футбол
Майк Тайсон выступил с громким обращением к Усику
Майк Тайсон выступил с громким обращением к Усику
14.06.2026, 08:54
Бокс
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
14.06.2026, 20:25 9
Бокс
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
13.06.2026, 08:40 11
Футбол
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
13.06.2026, 12:02 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем