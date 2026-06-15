ФОТО. Гол и два ассиста. Назван лучший игрок матча Швеция – Тунис
Александер Исак внес заметный вклад в разгром соперника.
Нападающий сборной Швеции Александер Исак получил награду лучшего игрока матча против Эквадора в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026.
Исак провел на поле 90 минут, после чего был заменен на Антони Элангу, и помог своей сборной одержать разгромную победу над Тунисом со счетом 5:1.
Шведский форвард отметился вторым голом команды в матче, а также ассистировал Йекересу при третьем взятии ворот и Свенбергу – при четвертом.
Благодаря разгромной победе Швеция возглавила группу F. Во втором туре команда Грэма Поттера сыграет 20 июня в 20:00 по киевскому времени против Нидерландов, которые стартовали с ничьей 2:2 с Японией.
Chosen by the fans: Alexander Isak, your @MichelobUltra Superior Player of the Match.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/CyLZvQNhVV
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