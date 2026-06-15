ВИДЕО. Игрок сборной Швеции забил на ЧМ-2026 сразу после выхода на смену
Судья чуть не забрал гол у Маттиаса Сванберга
Полузащитник «Вольфсбурга» и сборной Швеции Маттиас Сванберг за считанные секунды на поле успел записать на свой счет гол в матче ЧМ-2026.
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Маттиас не успел выйти на замену на 84-й минуте, как уже через несколько мгновений поразил ворота сборной Туниса.
Главный арбитр сначала отменил гол Маттиаса из-за явного офсайда, однако оставался вопрос – коснулся ли мяча Александр Исак.
Если форвард задел мяч шипами, у рефери были основания засчитать взятие ворот.
Ассистенты VAR вмешались в эпизод и убедили судью в обратном. В итоге арбитр изменил своё решение и засчитал гол Сванберга, который довёл счёт до разгромного – 4:1 в пользу Швеции против Туниса.
ВИДЕО. Игрок сборной Швеции забил на ЧМ-2026 сразу после выхода на смену
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