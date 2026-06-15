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Чемпионат мира
15 июня 2026, 04:20 | Обновлено 15 июня 2026, 04:26
74
0

Тандем Дьекереша и Исака. Названы составы на матч ЧМ-2026 Швеция – Тунис

Встреча первого тура группы F начнется в ночь на 15 июня в 05:00 по Киеву

15 июня 2026, 04:20 | Обновлено 15 июня 2026, 04:26
74
0
Тандем Дьекереша и Исака. Названы составы на матч ЧМ-2026 Швеция – Тунис
Грэм Поттер и Сабри Лямуши
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Тренер сборной Швеции Грэм Поттер и тренер Туниса Сабри Лямуши определились со стартовыми составами на предстоящий очный поединок ЧМ-2026.

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Второй матч группы F состоится на арене «Estadio BBVA» в мексиканском городе Монтеррей. Начало игры – в 05:00 по Киеву.

За свою историю команды четырежды пересекались в товарищеских матчах: две победы Швеции, одна ничья и одна победа Туниса.

Ранее свой поединок провели участники группы F – Нидерланды и Япония. Их матч закончился боевой ничьей (2:2).

Стартовые составы на матч Швеция – Тунис:

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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