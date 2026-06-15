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Чемпионат мира
15 июня 2026, 04:33 | Обновлено 15 июня 2026, 04:37
92
0

ВИДЕО. Как игрок Ман Юнайтед принес победу Кот-д'Ивуару на ЧМ-2026

Гол Амада Диалло стал решающим в дуэли с Эквадором

15 июня 2026, 04:33 | Обновлено 15 июня 2026, 04:37
92
0
ВИДЕО. Как игрок Ман Юнайтед принес победу Кот-д'Ивуару на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Амад Диалло
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Игрок «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло стал героем для сборной Кот-д'Ивуара в первом матче на чемпионате мира 2026 года.

Вингер вышел на замену в поединке с Эквадором на 56-й минуте при ничейном счете.

Матч постепенно приближался к завершению, но в концовке встречи Диалло отправил мяч в сетку ворот Эквадора.

Все усилия Эквадора были перечеркнуты после точного удара Амада. Сборная Кот-д'Ивуара одержала минимальную победу над соперником – 1:0.

ВИДЕО. Как игрок Ман Юнайтед принес победу Кот-д'Ивуару на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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