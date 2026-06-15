Игрок «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло стал героем для сборной Кот-д'Ивуара в первом матче на чемпионате мира 2026 года.

Вингер вышел на замену в поединке с Эквадором на 56-й минуте при ничейном счете.

Матч постепенно приближался к завершению, но в концовке встречи Диалло отправил мяч в сетку ворот Эквадора.

Все усилия Эквадора были перечеркнуты после точного удара Амада. Сборная Кот-д'Ивуара одержала минимальную победу над соперником – 1:0.

ВИДЕО. Как игрок Ман Юнайтед принес победу Кот-д'Ивуару на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine