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Чемпионат мира
15 июня 2026, 03:58 | Обновлено 15 июня 2026, 04:07
177
0

Отмена пресс-конференции. Сборная Уругвая с проблемами прибыла в США

У латиноамериканской команды есть вопросы к ФИФА

15 июня 2026, 03:58 | Обновлено 15 июня 2026, 04:07
177
0
Отмена пресс-конференции. Сборная Уругвая с проблемами прибыла в США
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Уругвая стала жертвой организационных проблем накануне первого матча чемпионата мира 2026 против Саудовской Аравии.

Латиноамериканская команда планировала вылететь из Мексики в американский город Майами, однако их планы были сорваны.

Самолет сборной был признан непригодным для посадки в США: причиной стало то, что ФИФА не успела оформить необходимые документы для чартерного рейса.

Уругвайская ассоциация была вынуждена действовать оперативно, поскольку им необходимо было прибыть в Майами в установленное время.

На организацию нового перелета потребовалось время. Ассоциация нашла альтернативный вариант и добралась до города, однако тренер Марсело Бьелса и Хосе Хименес пропустили запланированную предматчевую пресс-конференцию.

Матч сборных Уругвая и Саудовской Аравии состоится 16 июня на арене «Хард Рок Стэдиум». Начнется игра в 01:00 киевским временем.

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Андрей Витренко Источник: AS
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