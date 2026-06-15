Отмена пресс-конференции. Сборная Уругвая с проблемами прибыла в США

Сборная Уругвая стала жертвой организационных проблем накануне первого матча чемпионата мира 2026 против Саудовской Аравии.

Латиноамериканская команда планировала вылететь из Мексики в американский город Майами, однако их планы были сорваны.

Самолет сборной был признан непригодным для посадки в США: причиной стало то, что ФИФА не успела оформить необходимые документы для чартерного рейса.

Уругвайская ассоциация была вынуждена действовать оперативно, поскольку им необходимо было прибыть в Майами в установленное время.

На организацию нового перелета потребовалось время. Ассоциация нашла альтернативный вариант и добралась до города, однако тренер Марсело Бьелса и Хосе Хименес пропустили запланированную предматчевую пресс-конференцию.

Матч сборных Уругвая и Саудовской Аравии состоится 16 июня на арене «Хард Рок Стэдиум». Начнется игра в 01:00 киевским временем.