Отмена пресс-конференции. Сборная Уругвая с проблемами прибыла в США
У латиноамериканской команды есть вопросы к ФИФА
Сборная Уругвая стала жертвой организационных проблем накануне первого матча чемпионата мира 2026 против Саудовской Аравии.
Латиноамериканская команда планировала вылететь из Мексики в американский город Майами, однако их планы были сорваны.
Самолет сборной был признан непригодным для посадки в США: причиной стало то, что ФИФА не успела оформить необходимые документы для чартерного рейса.
Уругвайская ассоциация была вынуждена действовать оперативно, поскольку им необходимо было прибыть в Майами в установленное время.
На организацию нового перелета потребовалось время. Ассоциация нашла альтернативный вариант и добралась до города, однако тренер Марсело Бьелса и Хосе Хименес пропустили запланированную предматчевую пресс-конференцию.
Матч сборных Уругвая и Саудовской Аравии состоится 16 июня на арене «Хард Рок Стэдиум». Начнется игра в 01:00 киевским временем.
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