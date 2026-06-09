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Чемпионат мира
09 июня 2026, 11:53 | Обновлено 09 июня 2026, 12:54
178
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От Уругвая до Франции. Сборные, выигрывавшие чемпионат мира у себя дома

Таких случаев в истории мировых первенств было всего шесть

09 июня 2026, 11:53 | Обновлено 09 июня 2026, 12:54
178
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От Уругвая до Франции. Сборные, выигрывавшие чемпионат мира у себя дома
Getty Images/Global Images Ukraine
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Шесть раз чемпионами мира становились сборные, принимавшие мундиаль в своей стране.

При этом в XXI веке это еще не удалось осуществить ни одной команде. В последний раз чемпионами мира у себя дома становились французы в 1998 году.

До них подобным достижением отмечались Уругвай (1930), Италия (1934), Англия (1966), ФРГ (1974) и Аргентина (1978).

Напомним, что чемпионат мира 2026 пройдет сразу в трех странах: США, Мексике и Канаде.

Страны, принимавшие чемпионат мира и становившиеся победителями

  • 1998 – Франция
  • 1978 – Аргентина
  • 1974 – ФРГ
  • 1966 – Англия
  • 1934 – Италия
  • 1930 – Уругвай
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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Комментарии 1
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Цей чемпіонат домашні команди виграти можуть хіба що на playstation.
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