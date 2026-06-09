От Уругвая до Франции. Сборные, выигрывавшие чемпионат мира у себя дома

Шесть раз чемпионами мира становились сборные, принимавшие мундиаль в своей стране.

При этом в XXI веке это еще не удалось осуществить ни одной команде. В последний раз чемпионами мира у себя дома становились французы в 1998 году.

До них подобным достижением отмечались Уругвай (1930), Италия (1934), Англия (1966), ФРГ (1974) и Аргентина (1978).

Напомним, что чемпионат мира 2026 пройдет сразу в трех странах: США, Мексике и Канаде.

Страны, принимавшие чемпионат мира и становившиеся победителями